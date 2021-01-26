أخبار التكنولوجيا.. تسريب 533 مليون رقم هاتف لمستخدمي فيسبوك.. وهواتف Redmi Note 10 بدون شواحن

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت تقارير أنه تم تسريب قاعدة بيانات مكونة من أرقام هواتف لأكثر من 500 مليون مستخدم فى موقع فيسبوك، من خلال بعض الروابط الخبيثة فى تطبيق تيليجرام .
كشفت تسريبات أول صور لهاتف Xiaomi Mi Mix 4 القادم من شاومى، والذى يأتى لأول مرة بتقنية غريبة فى الشاشة حيث يحصل الهاتف على شاشة كاملة من الأمام بالإضافة إلى أن الهاتف سيحتوى من الخلف على نفس شاشة مع جزء زجاحى يحيط بالكاميرات الخلفية.
كشفت تسريبات أن هواتف Redmi Note 10 التى ستصدرها شركة شاومى الصينية، تحت علامتها الفرعية Redmi ريدمى، ستصدر بدون شواحن على غرار هاتفMI 11 الذى أصدرته شاومى منذ أسابيع بدون شاحن، حيث كان الهاتف الأول الذى تصدره الشركة بدون شاحن على خطى هواتف آيفون 12 من أبل .
كشفت تقارير أن ساعة آبل الذكية Apple Watch قد استطاعت مساعدة قسم شرطة فى ولاية تكساس الأمريكية، من تحديد مكان إمرأة مخطوفة والعثور عليها.
كشفت تسريبات صور جديدة تظهرشكل كاميرات هاتف MI 11 PRO الذى ستطلقه شركة شاومى الصينية فى شهر فبراير المقبل،