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رياضة

عاجل.. تعطل سفر بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

السبت 06/فبراير/2021 - 09:13 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
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محمد السعيد
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تعطل رحلة سفر الفريق إلى قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب نادي بايرن ميونخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بسبب رفض الإقلاع، سيسافر نادي بايرن إلى الدوحة مع تأخير أكثر من سبع ساعات للمشاركة في كأس العالم للأندية".


ولم يكشف نادي بايرن ميونخ عن سبب تعطل سفر بعثة الفريق.

يذكر أن بايرن ميونخ سيواجه الأهلي الاثنين المقبل، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".

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