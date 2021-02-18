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مرأة

بالخطوات وفي دقائق.. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:31 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
بخطوات سهلة وسريعه يمكنك عمل كيكة الشيكولاته السريعه بمذاق وطعم مميز إليك مقادير وخطوات  كيكة الشيكولاتة  وفقا لموقع برايت سايد:
كيكة الشيكولاته بالبسكويت

مكونات:

300 جرام من الدقيق
150 جرام زبدة
3-4 ملاعق كبيرة من زبدة الكاكاو
250 جرام جبنة كريمية
50-100 جم من السكر البودرة
200 جرام شوكولاتة
100 جرام كريمة

طريقة عمل الكيك بالخطوات:
تحتاج أولًا إلى عمل القاعدة الإسفنجية للكيك. تذوب الزبدة قليلًا ، ويطحن البسكويت بمساعدة الخلاط.
يصب فتات البسكويت في صينية الخبز. ثم يستخدم كوبًا لسحقها و عندما يكون لديك طبقة متساوية من الفتات ، ضع صينية الخبز في الثلاجة.

 لعمل الحشوة..
ابدأ في خفق الجبن الكريمي مع إضافة السكر البودرة .
قلب الخليط جيدًا مرة أخرى
سخنى الشيكولاته حتى تذوب. اتركيها لتبرد قليلًا ، ثم اخلطيها مع الجبنة الكريمى.
اخفقي الكريمة في وعاء منفصل حتى تصبح خفيفة وجيدة التهوية.
أضيفي الكريمة إلى الخليط مع التحريك بملعقة صغيرة.
بمجرد أن يصبح المزيج متجانسًا ، أخرج قاعدة الكيك  من الثلاجة.
قومى بتوزيع  كريمة الشوكولاتة بالتساوي.
ضع الكعكة  في الثلاجة لمدة 4-5 ساعات.
يمكنك رش مسحوق الكاكاو أو تزيينه بالفواكه أو المكسرات


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