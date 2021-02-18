بالخطوات وفي دقائق.. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

بخطوات سهلة وسريعه يمكنك عمل كيكة الشيكولاته السريعه بمذاق وطعم مميز إليك مقادير وخطوات كيكة الشيكولاتة وفقا لموقع برايت سايد:
كيكة الشيكولاته بالبسكويت
مكونات:
300 جرام من الدقيق
150 جرام زبدة
3-4 ملاعق كبيرة من زبدة الكاكاو
250 جرام جبنة كريمية
50-100 جم من السكر البودرة
200 جرام شوكولاتة
100 جرام كريمة
طريقة عمل الكيك بالخطوات:تحتاج أولًا إلى عمل القاعدة الإسفنجية للكيك. تذوب الزبدة قليلًا ، ويطحن البسكويت بمساعدة الخلاط.
يصب فتات البسكويت في صينية الخبز. ثم يستخدم كوبًا لسحقها و عندما يكون لديك طبقة متساوية من الفتات ، ضع صينية الخبز في الثلاجة.
لعمل الحشوة..
ابدأ في خفق الجبن الكريمي مع إضافة السكر البودرة .
قلب الخليط جيدًا مرة أخرى
سخنى الشيكولاته حتى تذوب. اتركيها لتبرد قليلًا ، ثم اخلطيها مع الجبنة الكريمى.اخفقي الكريمة في وعاء منفصل حتى تصبح خفيفة وجيدة التهوية.
أضيفي الكريمة إلى الخليط مع التحريك بملعقة صغيرة.
بمجرد أن يصبح المزيج متجانسًا ، أخرج قاعدة الكيك من الثلاجة.
قومى بتوزيع كريمة الشوكولاتة بالتساوي.
ضع الكعكة في الثلاجة لمدة 4-5 ساعات.
يمكنك رش مسحوق الكاكاو أو تزيينه بالفواكه أو المكسرات