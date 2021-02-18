بالخطوات وفي دقائق.. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

كيكة الشيكولاتة

بخطوات سهلة وسريعه يمكنك عمل كيكة الشيكولاته السريعه بمذاق وطعم مميز إليك مقادير وخطواتوفقا لموقع برايت سايد:





طريقة عمل الكيك بالخطوات:





لعمل الحشوة..

ابدأ في خفق الجبن الكريمي مع إضافة السكر البودرة .

قلب الخليط جيدًا مرة أخرى

سخنى الشيكولاته حتى تذوب. اتركيها لتبرد قليلًا ، ثم اخلطيها مع الجبنة الكريمى.

أضيفي الكريمة إلى الخليط مع التحريك بملعقة صغيرة.



بمجرد أن يصبح المزيج متجانسًا ، أخرج قاعدة الكيك من الثلاجة.

قومى بتوزيع كريمة الشوكولاتة بالتساوي.



ضع الكعكة في الثلاجة لمدة 4-5 ساعات.



يمكنك رش مسحوق الكاكاو أو تزيينه بالفواكه أو المكسرات







مكونات:300 جرام من الدقيق150 جرام زبدة3-4 ملاعق كبيرة من زبدة الكاكاو250 جرام جبنة كريمية50-100 جم من السكر البودرة200 جرام شوكولاتة100 جرام كريمةتحتاج أولًا إلى عمل القاعدة الإسفنجية للكيك. تذوب الزبدة قليلًا ، ويطحن البسكويت بمساعدة الخلاط.يصب فتات البسكويت في صينية الخبز. ثم يستخدم كوبًا لسحقها و عندما يكون لديك طبقة متساوية من الفتات ، ضع صينية الخبز في الثلاجة.اخفقي الكريمة في وعاء منفصل حتى تصبح خفيفة وجيدة التهوية.