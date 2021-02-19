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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ثغرة خطيرة في تطبيق شهير تهدد مليار هاتف أندرويد.. 3 طرق للحصول على مساحة تخزين أكبر بـ جوجل درايف مجانا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:01 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


يحتوي تطبيق الهاتف المحمول الشهير SHAREit، وهو تطبيق شائع الاستخدام حول العالم يستخدمه الأشخاص في نقل ومشاركة الملفات والصور بين الأصدقاء أو الأجهزة الشخصية، والذي تم تنزيله أكثر من مليار مرة من متجر جوجل بلاي، على ثغرات أمنية غير مسبوقة فشل مطوريه في إصلاحها لأكثر من ثلاثة أشهر مما يهدد مستخدمي هواتف أندرويد بمشاكل خطيرة.


يعد نظام التشغيل أندرويد أحد أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة شيوعا في العالم، وفي كل عام تعمل شركة جوجل "Google" على تطويره ليقدم ميزات وتصميمات جديدة ومثيرة للاهتمام.


ظهرت خلال الأسابيع الماضية، العديد من التوقعات حول هاتف ايفون 13 المرتقب، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه في شهر سبتمبر 2021، وبينما أشارت بعض التسريبات إلى المميزات والتصميم الذي سيأتي بها هاتف ايفون 13، أثيرت بعض التكهنات حول سعر ايفون 13 المتوقع.


أضافت شركة جوجل Google، ميزات جديدة لتطبيق التنقل والملاحة التابع لها "خرائط جوجل"، وتضيف أحدهما للمستخدمين إمكانية الدفع مقابل مواقف السيارات، أو شراء تذكرة قطار مباشرة من التطبيق.


تعد مساحة تخزين جوجل واحدة من خدمات التخزين السحابي الأكثر استخداما في الوقت الحالى، ويتم الاحتافظ بجميع الملفات والصور ومقاطع الفيديو والأنشطة المختلفة عليها، لكن كما هو الحال بمحركات الأقراص الثابتة التقليدية، تنفذ مساحة التخزين السحابية بسرعة نظرا لكثرة البيانات التي يتم تخزينها من خلال العديد من الخدمات المتزامنة معاها على هواتف أندرويد، مما يسبب مشكلة كبيرة لمستخدميها.


يبحث محبو هاتف آيفون الأكثر شهرة فى العالم عن أى اقتناء أى من اصداراته المميزة، التى تجمع بين الأداء المميز و أناقة التصميم، إلا أن عيب منتجات آبل سعرها المرتفع ، مع هذا العرض تستطيع شراء آيفون 7 بأقل سعر ممكن.


كعادة المنتجات التقنية مثل الهاتف الذكي أو التابلت و حتى الكومبيوتر مع الوقت تصبح قديمة، و بحاجة ماسة للتخلى عنها و شراء الإصدارات الأحدث منها، لذلك هناك البعض يفضلون بيعها مستعملة لتوفير بعض نفقات الجديدة منها.
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