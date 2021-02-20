هتاكل ومش هتتخن... 4 نصائح للأكل بشكل صحيح

الأكل بنظام هو الجزء الأساسي لنمط حياة صحي، مع كل الجدل حول المواد العضوية والكائنات المعدلة وراثيًا والنباتي وأنواع الزيوت المختلفة، قمنا بتجميع دليل سريع لمساعدتك على تناول الطعام بدون التسبب فى زيادة الوزن وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الاستغناء عن السكر غير الضروري

ثبت أن الكثير من السكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض متعددة ، ويزيد من دهون الجسم ويزيد من مستويات الطاقة لديك التي تنخفض بعد ذلك وتتركك تشعر بالضيق. اقطعها! تعتبر المصادر الطبيعية والنظيفة للسكر خيارًا أفضل ويمكن أن تكون لذيذة تمامًا ، فنحن نتحدث عن الفواكه والعسل الطبيعي وحتى زبدة الفول السوداني الطبيعية يمكن أن تكون شهوة حلوة. نحن محظوظون بما فيه الكفاية بالنسبة لك ، فنحن في عصر الابتكار ويمكن العثور على معظم الحلويات في إصدار أكثر نظافة وصحة - مثل الآيس كريم والزبادي المجمد ، وإذا كنت تحاول حقًا أن تكون جيدًا ، فيمكنك استبدالها بعض الزبادي والتوت.

تخلص من الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات لذيذة للغاية ، لكننا نعلم أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية والفيتامينات. تعتبر الكربوهيدرات أمرًا حيويًا لمستويات الطاقة واتباع نظام غذائي متوازن ، لكن استبدال هذه الكربوهيدرات المكررة بأخرى غنية بالألياف يعد خيارًا أفضل. يمكنك أيضًا إضافة الألياف إلى بعض الكربوهيدرات مثل الشوفان حيث تتم إزالة الألياف غالبًا من الشوفان. تعد البطاطا الحلوة والقرع والجزر مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات والفيتامينات.

اشطفي الأرز قبل الطهي للتخلص من النشاء فيه

الأكل بالخارج ولكن اختيار أصناف معينة

هذا حقا صعب لقد كنا هنا ونرتبط ونعرف النضال. كيف افعلها؟ يتعلق الأمر بالانضباط أكثر من أي شيء آخر. قلل من الخيارات الثقيلة التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والقليل من البروتين ، واختر الأطباق المتوازنة التي تحتوي على القليل من كل شيء. إذا كنت تحاول حقًا أن تكون جيدًا ، فاطلب منهم أن يتراجعوا عن الزيت ، والأطعمة الكريمية والمقلية هي الأفضل.

نصيحة احترافية:

إذا كان هناك شيء يحتوي على المايونيز ، فاطلبه بدونه، فغالبًا ما تحتوي على الكثير من السكر ويمكن استبدالها بالليمون وقليل من زيت الزيتون.

تحضير الوجبات الاسبوعية وتقسيمها

ما عليك سوى تحضير طعامك في يوم واحد من الأسبوع لمدة أسبوع وستكون جاهزًا ، وهذا أيضًا يوقف فرص تناول الاكل السريع الذي يسبب السمنة.