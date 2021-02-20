بـ4 وصفات مختلفة.. تحضير برجر الفراخ بفول الصويا

طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز

مقادير طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز

نص كيلو صدور فراخ ( نفرمه )

2 بصلة صغيرة مبشورة ناعم

3 فلفل وسط ( أحمر ــ أخضر ــ أصفر ) متقطعين قطع صغيره جدا

3 معالق دقيق شوفان

فلفل اسود

ملح

رشة نعناع

جنزبيل

ثوم بودره

بصل بودره

بابريكا





طريقة عمل برجر فراخ ماكدونالدز :





1-نحضر بولة أو طبق عميق ، ونضع فيه كل المكونات ونخلطهم جيدا حتى التجاني، ونتركه في الثلاجه ليتماسك.

2- نخرج الطبق وحضر كيس ثلاجه نضيف ونفتحة ( نفرده يعني )، ونحضر غطاء برطمان ونضع بداخله الكيس وناخد من الفراخ ونفردها علي الكيس بشكل دائري ليأخذ الشكل الدائري، ثم نخرجه، ونكرر الطريقة على ك كمية الفراخ.

3- نضع البرجر على الجريل أو طاسة على نار متوسطة مع نقطة زيت موزعة على الجريل.

4- عندما يأخذ برجر الفراخ لون نقلبها على الوجه التأني إلى ان ينضج تماما، ويأخذ اللون الذهبي .