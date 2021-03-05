بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور

يواصل عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا، تقديم العديد من الإصدارات المتنوعة داخل أسواق السيارات العالمية، ومثل فئة السيدان، والنسخ الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وأيضًا عززت من تواجدها داخل السوق المصري بالنسخة "ياريس" بملامح جديدة كليًا، التي تأتي بمفهوم "الهاتشباك" وباطلالة 2021.

جاءت السيارة بقياسات هيكلية فقدر طولها نحو 3954 مم، وعرض 1695 مم، وقاعدة عجلات تبلغ 2510 مم، أما عن الارتفاع فبلغ نسبة 1510 مم.

تحتوي تويوتا ياريس 2021 على محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 123 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر عند 4800 لفة بالدقيقة، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.

تضم السيارة باقة من التجهيزات الخاصة بوسائل الأمن والسلامة وشملت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، وبرنامج متابعة ضغط الإطارات، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية دعم الفرامل BAS، وبرنامج تعزيز الثبات VSC.

تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 7 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة APPLE PLAY CAR و ANDROID AUTO، اضافة إلى مستشعرات ركن، وكاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، ومقود حركة متعدد الوظائف، وتكييف هواء، ومصابيح انسيابية، وسبويلر خلفي رياضي.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة تويوتا ياريس موديل 2021 :

الفئة الأولى أتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 375 ألف جنيه.