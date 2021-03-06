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توك شو

أخبار التوك شو.. مفتي الديار: شيخي كان يتعبد إلى الله بدفع الضرائب.. وبرلمانى سابق يستنجد بوزير الداخلية: ملازم أول ضربنى وسحلني

السبت 06/مارس/2021 - 08:30 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:


قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن بر الأوطان يعنى الالتزام بالواجبات والحقوق.


قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن قوانين الأحوال الشخصية مبعثرة فى 10 قوانين.


قال الفنان حلمى عبد الباقي، إنه سيطرح أغنية "بعتذرلك" خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة العالمى وتوجيه رسالة للرجل بضرورة الاعتذار للمرأة فى حال إهماله للعلاقات العاطفية.


قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك تعديلا وزاريا مرتقبا خلال الفترة المقبلة، متسائلا: "هل هناك تغيير أو تعديل وزاري"، موضحًا أن التغيير الوزاري يكون أوسع وأشمل من التعديل الذي يكون في مناطق بسيطة.


عمرو الليثى يدخل فى نوبة بكاء على الهواء
دخل الإعلامى عمرو الليثى فى نوبة بكاء شديدة على الهواء خلال تقديم حلقته أمس الجمعة ببرنامج "واحد من الناس"، أثناء عرض لقطات من  عودة ابن لأمه واستقبالها بحفاوة وتقبيل قدميها بعدما تغيب عنها طيلة 13 عاما بسبب خطف طليقها لأطفالها.


قال اللواء محمد جمال الدين، رئيس جمعية الأمهات الحاضنات، إن مجمع البحوث التابع للأزهر الشريف، أكد أكثر من مرة أن الاصطحاب فى سن 10 سنوات يجوز في حالتين وهما أذن الحاضن وأخذ رأى المحضون.


تقدم بدر صقر، عضو مجلس الشورى السابق، بشكوى إلى وزير الداخلية بعد التعدى عليه بالضرب من قبل "ملازم أول".


كشف الإعلامى مصطفى بكرى آخر تطورات الأوضاع الصحية فى سوهاج.


كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأسبوع المقبل، مؤكدة أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية تشهد ارتفاعا ملحوظا وأعلى من المعدلات الطبيعية. 


أذاعت فضائية "يورونيوز عربية" لقطات يظهر من خلالها نشر وكالة الفضاء الصينية ثلاث صور "عالية الدقة" للمريخ من مسبارها "تيانوين-1".


ويتمثل الأمر في صورتين بانكروماتيتين وصورة ملونة.


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