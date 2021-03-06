أخبار التوك شو.. مفتي الديار: شيخي كان يتعبد إلى الله بدفع الضرائب.. وبرلمانى سابق يستنجد بوزير الداخلية: ملازم أول ضربنى وسحلني

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك تعديلا وزاريا مرتقبا خلال الفترة المقبلة،

متسائلا:

"هل هناك تغيير أو تعديل وزاري"، موضحًا أن التغيير الوزاري يكون أوسع وأشمل من التعديل الذي يكون في مناطق بسيطة.