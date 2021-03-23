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سيارات

أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:01 ص
اسعار فئات تويوتا
اسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصري
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صبري طلبه

تقدم شركة تويوتا اليابانية العديد من إصداراتها داخل السوق المصري للسيارات، وتعتبر النسخة فورتشنر موديل 2021 واحدة من الإصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنضم إلى أسطول تويوتا داخل الأراضي المصرية، فهي تأتي عبر 3 فئات من التجهيزات، تنوعت من ناحية التجهيزات المقدمة أو من ناحية نظام الدفع.

 

وتأتي فورتشنر موديل 2021 عبر نوعين من المحركات، النسخة الأولى تتكون من 4 اسطوانات، سعة 2700 سي سي، بقوة 163 حصان، و 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات.

 

بينما يعتمد المحرك الثاني على منظومة الدفع الرباعي، فهو يأتي بسعة 4000 سي سي، و يستطيع أن ينتج قوة قدرها 234 حصان، و 367 نيوتن/متر من عزم الدوران، كما يعمل عبر علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، مما تجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 في 9.4 ثانية.

 

و جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4795 مم، و بعرض 1855 مم، و 1835 مم للارتفاع، و سعة خزان وقود تسع إلى 80 لتر، بالاضافة إلى مساحة تخزينية تستعب لـ 296 لتر، كما تحتوي على عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط  بلغ قياسها 7 بوصة.

 

كما تضم حزمة من وسائل الأمان و السلامة، إلى جانب انظمة المكابح المتطورة و انظمة المساعدة على مواجهة تحديات الطريق، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، و مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED، و عتبات بارزة، و اقطاب ثنائية تعلوا سقف السيارة، مع مرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية.


ويبلغ السعر الرسمي للسيارة تويوتا فورتشنر 2021 داخل الأسواق المصرية بقيمة قدرها :


الفئة الاولى اوتوماتيك موديل 2021 محرك 2700 CC بسعر 749.900 جنيه.

 

الفئة الثاينة اوتوماتيك موديل 2021 محرك 2700 CC بسعر 809.900 جنيه.

 

الفئة الثالتة اوتوماتيك موديل 2021 محرك 4000 CC بسعر 914.900 جنيه.

أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور
أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور
أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور
أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور
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