السيارة الأغلى في تاريخ مرسيدس شهدت قصة حب فريد الأطرش وزبيدة ثروت | صور

" فوق غصنك يا لمونة لأكتب بدمع العيون.. روحي هيمانة بحبيبي ويلومونا اللي يلومونا " ثم تليها " لأكتب على أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر .. يا حبيبي دخلك عود بيكفي غياب وسفر " أغنيات تركت بصمتها الخاصة في تاريخ السينما العربية، لفرط جمالها وعشق الجماهير لها ظلت تعرض بشكل يومي فترة الظهيرة عبر الشاشة الصغيرة في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وبالطبع هذا يرجع إلى عبقرية الفنان الراحل فريد الأطرش الذي لم يكتفي بغناء هذه الكلمات فقط بل هو من قام بوضع هذه الألحان العصرية التي ستظل هكذا إلى ان ينطفئ القمر، والتي جاءت في الرائعة السينمائية فيلم " زمان يا حب ".





أحدث فيلم " زمان يا حب " ضجة وسط جموع الجماهير حين تم الإعلان عنه لأول مرة، لجمعه نخبة من عظماء الفن العربي اولهم يوسف بك وهبي ، وفريد الأطرش، وزبيدة ثروت، وليلى طاهر، وغيرهم من كبار النجوم فلك أن تتخيل هذه الرائعة التي تتضمن هذا الجمع، فوجىء الجميع بالفعل عند مشاهدة هذا الفيلم لتناوله قصة جديدة بشكل مختلف لتصويره خارج الحدود المصرية بعاصمة الجمال بيروت، حيث استقر بها الخال خليل " يوسف وهبي " الذي يعمل كرئيسًا للخدم في قصر المطرب الشهير مدحت " فريد الأطرش "، ولكنه يكذب على أهله بمصر ويدعي بأنه ضمن أحد مليونيرات لبنان.

تورط الخال خليل بسبب كذبته هذه حينما أخبرته ابنة أخته عبير " زبيدة ثروت " بانها ستحضر إلى بيروت برفقة فرقتها الاستعراضية التي تعمل بها لتقديم بعض العروض هناك، ولكن لحسن حظه ان مدحت كان خارج البلاد فاستغل ذلك و وذهب لإحضار عبير وزميلاتها للإقامة في القصر مدعيًا بأنه بيته، وكان يستقل في ذهابه لإحضارها سيارة عريقة كلاسيكية نادرة الوجود لإنتاج شركتها عددًا محدودًا جدًا منها خلال فترة إنتاجها.





كانت هذه السيارة تشتهر بانها سيارة الملوك والرؤساء، والتي بالطبع أنتجتها شركة صناعة السيارات الفاخرة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ من الطراز W100 أو ما يطلق عليه مرسيدس 600 بولمان، والذي لم يتعدى طيلة فترة إصداره سوى 2190 نسخة فقط بالرغم من أنه ظلت MERCEDES BENZ تصنع هذا الإصدار بدء من العام 1963 وحتى العام 1981.





وتعد السيارة مرسيدس بولمان او MERCEDES W100 هي الأغلى سعرًا في تاريخ إصدارات مرسيدس بنز حتى وقتنا هذا، وتعتبر هذه السيارة من السيارات القلائل التي صنعت يدويًا بالكامل، وقد استمدت قوتها من محرك مكون من 8 أسطوانات، بسعة 6.3 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 247 حصانًا، وبالطبع تعد قوة المحرك هذه هي قمة الإبداع والتطور في هذه الحقبة الزمنية.

ثم حدث بعد ذلك ما لم يكن يتوقعه الخال خليل فقد عاد مدحت صاحب القصر من سفره، وذهبت لإحضاره من المطار صديقته ليلى " ليلى طاهر " والتي استقلت هي أيضًا أثناء ذهابها إلى المطار سيارة رياضية شبابية انيقة والتي بالطبع كانت من إنتاج شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة بورشه PORSCHE والتي تأسست في العام 1931 على يد أول من صمم سيارات فولكس واجن المهندس فارديناند بورشه.

وظهرت بورشه خلال أحداث الفيلم من الطراز PORSCHE 914-6 GT، موديل عام 1970 والذي أصدرت بورشه منه 3350 نسخة، وقد استمد هذا الإصدار قوته من محرك بسعة 2.5 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 160 حصانًا، ويبلغ العزم الأقصى للدوران ما يقرب من 7200 دورة في الدقيقة.

جدير بالذكر أن فيلم زمان يا حب بطولة كلًا من " يوسف بك وهبي، فريد الأطرش، ليلى طاهر، زبيدة ثروت، مديحة كامل، شاهيناز طه، محمود مبسوط، شفيق حسن، أماليا أبي صالح، حسن علاء الدين "، ومن تأليف يوسف جوهر، و إخراج عاطف سالم، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 15 نوفمبر من العام 1973.