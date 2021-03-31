‎زيت الزيتون على الريق.. اعرف أضراره على الكلى

هناك اضرار وفوائد لاستهلاك زيت الزيتون على الريق، رغم انه احد الزيوت الطبيعية المهمة في حياتنا، ولكن يتجاهل اغلبنا لا يعرف الكثير عن فوائد وأضرار تناول زيت الزيتون على الريق؛ حيث يمكن استخدام زيت الزيتون داخل وصفات الأطعمة التي نقوم بإعدادها في المنزل للاستفادة من فوائد وتجنب أضرار.
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فوائد زيت الزيتون على المعدة
وأظهرت العديد من الدراسات ان هناك فوائد زيت الزيتون على المعدة؛ حيث أنه عندما تحصل على المزيد من زيت الزيتون البكر الممتاز في نظامك الغذائي ، فإنك تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
ويمكن الحصول على فوائد زيت الزيتون على المعدة؛ حيث انه يمثل اقوى مضاد حيوي طبيعي، ويتم ذلك عبر وضع فصوص من الثوم بعد ثقبها بالشوكة أو بالإبرة بعد تعقيمها ووضعها في زجاجة فيها زيت زيتون ثم اغلقها واتركها مدة أسبوعين ، بعد ذلك أشرب ثلاث ملاعق على الريق كل صباح.
وتساعد فوائد زيت الزيتون على المعدة مع الماء على الريق بفضل المركبات النشطة في زيت الزيتون الصافي على خفض ضغط الدم وتمنع تصلب الشرايين، وبالأخص عندما يتم تناوله على الريق، تتمثل فوائده فيما يلي.
1- يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية
2- تقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تزيد عن 40٪.
3- يحارب الالتهابات
4- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.
5- تصفية الدم.
6- تصفية الكبد.
7- إزالة حصى الكلى.
8- تفيد في علاج البواسير .
9- تفيد في علاج آلام المفاصل بالدهن الذي فيها.
10- علاج تساقط الشعر.
11- علاج عدة أمراض ضغط الدم والقلب.
أضرار زيت الزيتون على الكلى
وكما أن لكل شيء مميزاته، فإن له عيوبه أيضا، وبالرغم من فوائد الثوم على الريق فهو أيضا يسبب العديد من الآثار الجانبية، الأمر الذي يجب أن تكون على دراية بها. إليك أضرار زيت الزيتون على الكلى.
واما عن أضرار زيت الزيتون على الكلى فقد يتسبب الثوم في كثرة التعرق وفقدان الجسم للكثير من السوائل عن طريق إدارة الثوم للبول مما يتسبب في حدوث مشاكل في الكلى
وعندما يتسبب تناول زيت الزيتون في أضرار للكلي، فيجب عدم تناول زيت الزيتون على الريق لمدة أسبوعين على الأقل للتخفيف من حدة مشاكل الكلى، بالإضافة إلى أنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب.
ويمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة والغثيان والقيء وعلى معدة فارغة ان يتسبب في المزيد من اضرار زيت الزيتون للكلى، بسبب خسارة الدهون حول الكلى، والماء أيضا.
وعند استهلاكه زيت الزيتون بكميات معتدلة داخل الأطعمة، فإنه يساعد على تخليص الجسم من السموم المحتملة في الكبد والمرارة، والتي يشعر الشخص بالتعب والإعياء وعدم القدرة على بذل المجهود.
لا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن زيت الزيتون على الريق، من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .
** المصدر: موقع justhealthylife/ shlop / Pub med / healthline