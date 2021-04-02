أخبار التكنولوجيا.. احصل على Galaxy NOTE 10 جديد بـ 7900 جنيه.. وتويتر تسعد مستخدميها بميزة جديدة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
يفضل دومًا عشاق هواتف أندرويد الرائدة اقتناء أى من إصدارات سامسونج الكورية الجنوبية خاصة فئة الـ نوت الميزة، واتلى ياتى من بين هواتفها Galaxy Note10 الذى يقدم تجربة إستخدام مميزة بفضل الشاشة الكبيرة والمعالج الجبار اضف إلى ذلك القلم متعدد المهام، فقط يعيبه سعره المرتفع ولكن مع هذا العرض يمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن.
قررت شركة آبل الأمريكية أخيرًا بشكل رسمي عرض كافة التطبيقات المعتمدة من قبل السلطات الروسية لمستخدمي آيفون و آيباد، بعدما كانت ترفض ذلك مسبقًا بشكل واضح، إلا أنها رضخت فى النهاية للضوابط الروسية الجكومية.
تستغرق عملية إضافة الأرقام الجديدة إلى دفتر عناوين هاتفك العديد من الخطوات لإضافة الرقم لمجرد بدء مراسلته على تطبيق واتساب WhatsApp، وهو يعد أمرا شاقا على بعض مالكي الهواتف الذكية، خاصة عند محاولة حفظ أكثر من رقم للتواصل مع زملاء الوظيفة الجديدة.
تستعد شركة هواوي Huawei الصينية، لإطلاق الإصدار الثابت من نظامها التشغيلي HarmonyOS للهواتف الذكية قريبا، الذي تختبره عملاقة التقنية منذ شهور طويلة ضمن نسخته التجريبية، ولكن وفقًا لتقرير حديث، فأن نظام هواوي HarmonyOS Beta 3.0 متاحا الآن للتنزيل.
أغلقت شركة مايكروسوفت Microsoft، مساعدها الصوتي الشهير كورتانا Cortana، حيث أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية عن إنهاء دعم تطبيق المساعد الرقمى الخاص بها على الهواتف الذكية.
أعلنت شركة التواصل الاجتماعي تويتر Twitter، عن إضافة ميزة جديدة تضيف المزيد من المرح إلى تغريداتها سريعة الزوال Fleets.