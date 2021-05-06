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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مؤشر كتلة الجسم

نصائح لإدارة وزن الجسم عند النساء

نصائح لإدارة وزن
نصائح لإدارة وزن الجسم عند النساء

وزن الجسم،عند الحديث عن الوزن المثالي ، يتم حسابه من خلال مؤشر كتلة الجسم وهو النسبة بين وزن الجسم والطول، الأشخاص ذوي الارتفاعات المختلفة لديهم مجموعة مختلفة من مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم.

إذا كنت تحصل على مؤشر كتلة الجسم جيد ولكن لا يزال لديك دهون البطن ، فيجب معالجتها حقًا، بقدر ما يتعلق الأمر بالسمنة ، يجب على الأشخاص تحديد محيطهم وهذا أيضًا الحد الأقصى.
كثير من الأشخاص لا يمكنهم مقاومة تناول الحلويات التي لا تعيق الجسم فحسب ، بل تضيف الوزن أيضًا،فيما يلي بعض النصائح لإنقاص وزن الجسم عند النساء:

تجنب دائمًا تناول السكر المكرر

 

 الذي يسمى بالسكر المضاف في القهوة والشاي والمشروبات الأخرى.

إذا لم تتجنبها تمامًا ، فحاول الحد من تناول السكر أو تقليل كمية السكر في الطعام.

تجنب تناول الحلويات بكثرة

 

اعتبرها علاجًا لنفسك بطريقة يمكنك من خلالها الانغماس في تناولها من حين لآخر. سيساعد هذا في التغلب على إضافة التساهل الحلو.

كبديل عن تناول الأطعمة السكرية ، تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر الطبيعي مثل الفواكه المجففة التي تسمى المشمش والزبيب والخوخ ، إلخ. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر استهلاك الطبيعي أيضًا من البدائل المحسنة.

يُفضل تناول الأطعمة التى تحتوي على السكر الطبيعي لإشباع الرغبة دون زيادة السعرات الحرارية.

مصدر المعلومات موقع هيلثي

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