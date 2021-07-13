أخبار التوك شو| موعد صرف المعاشات على المحمول.. وزير الخارجية يكشف ما يحدث في مجلس الأمن للرد على إثيوبيا.. أحمد موسى يفضح عنصرية الإنجليز

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية، عددا من الموضوعات والقضايا الهامة والبارزة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ونعرض في التقرير التالي أبرز تلك القضايا.

أحمد موسى يفضح عنصرية الإنجليز عقب خسارة يورو 2020

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الاثنين، تقريرا مصورا عن العنصرية الانجليزية عقب خسارة انجلترا يورو 2020.

فيما كشف الناقد الرياضي وليد الحديدي، تفاصيل الأحداث العنصرية التي حدثت في المملكة المتحدة بعد خسارة نهائي أوروبا 2020.



وقال وليد الحديدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك عنصرية حقيقية في انجلترا ضد لاعبي المنتخب الانجليزي، مضيفا أن وسائل الإعلام الإنجليزية في صدمة حدث من عنصرية تجاه 3 لاعبين من المنتخب من قبل الجماهير.



وتابع الناقد الرياضي وليد الحديدي، أنه تم اقتحام ملعب نهائي يورو 2020 بين انجلترا وايطاليا، لافتا إلى أن النجم العالمي محمد صلاح تعرض لعنصرية من قبل الجماهير الانجليزية.





وزيرة الصحة تعلن دعم مصر لدول إفريقيا بـ لقاحات كورونا في هذا التوقيت



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن دعم مصر للدول الافريقية، بخصوص المساعدات الدوائية، وتوفير اللقاحات ، عقب الانتهاء من الاكتفاء الذاتي المحلي لمصر.



لتجنب انسداده.. أستاذ قلب يكشف علامة مميزة لقصور الشريان التاجي



قال الدكتور عمرو الحديدي مدير قصر العينى التعليمي الجديد وأستاذ القلب، إن القلب يعتبر عضلة تحتاج تغذية عن طريق الشرايين التاجية، كاشفا أنه يوجد خطورة كبيرة لـ قصور وانسداد الشريان التاجى، مما يؤدى إلى ضرر بوظائف عضلة القلب، وقد يؤدى هذا إلى انسداد كامل للشريان التاجي التى ينتهى بجلطة في عضلة القلب.



استشاري جراحة الذكورة يكشف أسباب فشل العلاقة الزوجية



أشار استشاري جراحة الذكورة إلى أن المشاكل النفسية قد تتسبب في حدوث اضطرابات في هرمونات الذكورة، موضحا أن أدوية الضغط والتدخين والمكيفات من أهم أسباب المشاكل وفشل العلاقة الزوجية.



مبروك يا أبو الأناور بقيت الرئيس.. موقف أغضب جيهان السادات من أم كلثوم



أوضح الكاتب محمد بركة ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن الكتاب يتناول قصة حياة " أم كلثوم " الإنسانة ، ويناقش لحظات الهشاشة الإنسانية في حياتها.



كُل ولا تأكل.. استشاري تغذية ينصح ويحذر طلبة الثانوية العامة



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أسماء يوسف، أنه ينصح بتناول الأسماك، والابتعاد عن الوجبات المقلية، و الفطار بـ بسكويت شوفان و لبن، أو جبنة.



سد النهضة.. سامح شكري: مجلس الأمن في مرحلة التشاور



قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي وجه رسالة لإثيوبيا لتغيير موقفها في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن بيان الاتحاد الأوروبي دعا أديس أبابا لوقف أسلوبها.





وفيات قليلة جدا .. استاذ أوبئة يزف بشري سارة في الموجة الرابعة من كورونا



كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ الصحة وعلم الأوبئة موعد دخول مصر الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا، قائلا أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون فى شهر سبتمبر المقبل، وأنها ستكون خفيفة، مع توافر اللقاحات اللازمة لوباء كورونا.





عنصرية كبيرة.. أحمد موسى يفتح النار ويعلق على أحداث نهائي أوروبا



كشف الناقد الرياضي وليد الحديدي، تفاصيل الأحداث العنصرية التي وقعت في المملكة المتحدة بعد خسارة نهائي أوروبا 2020.





نشأت الديهي: روسيا تمارس برجماتية وقحة وعنيفة



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزيرة الدفاع الإثيوبية أعلنت توقيع اتفاقية تعاون عسكرية مع روسيا لتعزيز قدرات الجيش الإثيوبي، ووجهت الشكر لروسيا على مواقفها الداعمة لإثيوبيا في جميع المحافل.





والد "آسر" الحاصل على أغلى حقنة في العالم: فرحتنا متتوصفش



كشف كريم محمود والد الطفل آسر، عن تفاصيل حصول ابنه على حقنة علاج ضمور العضلات والتي تقدر بـ 34 مليون جنيه.





السوشيال ميديا تنشر خبر انتحار طالب ثانوية عامة بعد الامتحان.. والطالب: أنا عايش



كشف عبد اللطيف الشناوى، تفاصيل انتشار خبر انتحاره بسبب امتحانات الثانوية العامة على السوشيال ميديا .





لحرق دهون البطن.. تعرفي على نبتة الجارسينيا وأهميتها للجسم



قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن أى كورس تذكره بالبرنامج سواء لمرضي الضغط أو القلب أو السرطان يكون من منتجات طبيعية تزرع بالأرض، مشيرة إلى أن الجارسينيا تعتبر نبتة من الأرض لا يوجد لها أى أضرار.





خالد عكاشة: أمريكا تتصرف في أزمة سد النهضة بهدوء ولا تعلن انحيازها..فيديو



قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأوروبي عبارة عن تحرك دبلوماسي مصري في غاية الذكاء وهي استكمال للخطة الاستراتيجية التي وضعتها مصر .





"التأمين الاجتماعي" تكشف أسباب زيادة المعاشات 13% بقرار السيسي



أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن زيادة المعاشات تأتي وفقا لإجراءات واضحة تتلخص في عمل دراسة وقرار جمهوري في هذا الصدد.





18 كيلو في الشهر.. خبيرة تغذية تقدم حلا سحريا لخسارة الوزن.. فيديو



قدمت مي سمير، خبيرة التغذية، كورس لحل مشكلة السمنة والقضاء على أسبابها، قائلة إن أي شخص عنده مشكلة في زيادة الوزن، الكورس مناسب له جدا.





تعرف على إجراءات الاستفادة من علاج ضمور العضلات.. اللجنة العليا ترد



قال الدكتور هاني طاهر عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات بالصحة، إنه هناك 24 مركزا طبيا بالجمهورية تابعين لوزارة الصحة والسكان لاستقبال المصابين بمرض الضمور العضلي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي فى مصر.





وعي قومي وتحذير.. مستشار الرئيس للصحة يوجه رسائل هامة للمصريين



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة توفير لقاحات فيروس كورونا للمصريين، مضيفا:" مصر تجري دراسات وتتواصل مع كل المصادر والشركات المنتجة للقاحات من مختلف أنحاء العالم من أجل توفير أكبر قدر من اللقاحات".

تعرضت للتنمر وحياة غير سليمة مع والدها..حياة أم كلثوم في رواية"الست"



قال الكاتب محمد بركة، مؤلف كتاب "حانة الست"، إن الرواية من النوع الدرامي الفني، بطريقة سهلة ومباشرة، أشبه بالبحث التاريخي، عن حياة " أم كلثوم".



محمود شاهين يقدم نصائح للسفر في إجازة عيد الأضحى



وأكد محمود شاهين على أهمية شرب المياه على مدار اليوم وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يساعد الشخص على الشعور بانخفاض درجات الحرارة وعدم إصابة الجسم بأى نوع من أنواع الجفاف.

تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم والقلب



وأوضحت الكوتش سارة بعض التمارين الرياضية المهمة لتقوية عضلات الصدر ، والتي يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل بالاستعانة ببعض الأوزان الخفيفة والثقيلة بالتبادل.

التأمين الاجتماعي تعلن عن موعد صرف المعاش على الهاتف المحمول



أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم صرف 20 مليار و500 مليون جنيه في معاشات الشهر الحالي.



وأضاف جمال عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الهيئة تقدم كل التسهيلات الممكنة في سبيل حل أي مشكلة في موضوع صرف المعاشات.



وتابع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه يتم التعامل بشكل فوري مع أي خطأ قد يحدث في صرف المعاشات، لافتا إلى أن الدولة مهتمة بالرقمنة الأمر الذي يسهل علينا العمل في موضوع المعاشات.



وأشار إلى أنه جاري العمل لصرف المعاشات عن طريق الهاتف المحمول، وبداية الشهر المقبل سيتم اتخاذ خطوات في هذا الصدد، موضحا أنه سيكون عن طريق التواصل مع شركة الهاتف المحمول الخاصة بالمستفيد وفتح محفظة إلكترونية.