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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تحدد مدى صحة القلب.. تعرف عليها

علامات تدل على صحة
علامات تدل على صحة القلب

هناك العديد من علامات صحة القلب؛ حيث إن مشاكل وأمراض القلب من أكثر الأمراض المزمنة التي تصيب عددا كبيرا من الأشخاص في مختلفة الأعمار، ويمكن تجنب مخاطر الإصابة بها عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي، وممارسة الرياضة وتناول أطعمة صحية.

 

علامات تدل على صحة القلب



وأظهرت دراسات أجريت حديثا، أن أمراض القلب  والأوعية الدموية، والتي تسبب في حدوث النوبات القلبية والسكتة الدماغية، أكثر انتشارا بين سكان آسيا وجنوب آسيا مقارنة بسكان أوروبا، وذلك حسب تقرير نشره موقع "هيلث شوتس".

 

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وذكر الأطباء أن هناك علامات تحدد صحة القلب، والتمتع بقلب سليم، وتعتبر العلامة الأولى أنه يتراوح معدل ضربات القلب المثالي بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، بينما يصل معدل ضربات قلب بعض الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام إلى 40 نبضة في الدقيقة.

وأوضح الباحثون أن معدل ضغط الدم المثالي من علامات صحة القلب، حيث لا يجب أن تكون أقل من 120/80، حيث يقيس الرقم العلوي الضغط الشرياني، بينما يقيس الرقم السفلي ضغط عضلة القلب المرتخية، فأي رقم أعلى من 130/80 هو علامة على أن صحة القلب في خطر.

 

علامات تدل على صحة القلب


ويعتبر الكوليسترول علامات صحة القلب؛ حيث مستويات الكوليسترول المرتفعة تسبب انسداد في الشرايين، الأمر الذي يحد من تدفق الدم ووصوله إلى أعضاء الجسم المختلفة، ويرفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

ويقول الأطباء إن الشعور بالتعب مع انقطاع النفس يثير القلق من علامات صحة القلب؛ حيث إن هذه الأعراض تدل على أن مستويات الطاقة ليست بحالة جيدة، وأن القلب لا يضخ كمية كافية من الأكسجين.

كما تشكل صحة الفم علامة مهمة على صحة القلب؛ حيث إن أمراض اللثة الناتج عن عدوى بكتيرية التهاب ونزيف في اللثة قد يكون علامة على مرض القلب. 

صحة القلب علامات صحة القلب امراض القلب ممارسة الرياضة النوبات القلبية السكتة الدماغية

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