6 خطوات يجب اتباعها عند تعطل سيارتك على الطريق

يواجه العديد من قائدى السيارات ، مشاكل عدة اثناء فترات السفر على الطرق السريعة ، إذا لم يقوموا بعمل الصيانة الدورية الخاصة بالسيارات ، والاهتمام على مراجعتها قبل الانطلاق .

وبسبب ذلك الإهمال الغير متعمد من قائدى السيارات ، تواجه السيارة خطورة العطل اثناء القيادة على الطريق ، بسبب بعض المشاكل التى تحدث نتيجة هذا الهمال ، وهو ما يشكل خطورة على أمن وسلامة السيارة والركاب.

النصائح للتعامل مع السيارة

وخلال السطور التالية نقدم العديد من النصائح للتعامل مع السيارة ، فور وقوع هذه المشكلة وتوقف السيارة على جانبى الطريق بشكل مفاجئ.

1- إبعاد السيارة عن الطريق ووضعها فى اقصى الحارة اليمنى من الطريق، وذلك بعد التحقق من المنطقة المحيطة بالسيارة، ووضع السيارة في وضعية الوقوف و سحب فرامل اليد حتى تثبت على الارض .

2- تشغيل أضواء الإشارة الرباعية المعروفة بالـ "فلاشر"، وذلك لتحذير السيارات القادمة من الخلف بان هناك سيارة معطلة ومتواجدة اقصى اليمين .

3- إخراج ادوات السلامة والامان من داخل السيارة ، و وضع مثلّث التحذير المسبق على بعد 45 متراً على الأقل من السيارة إذا كانت الرؤية واضحة أو 70 متراً عند انخفاض الرؤية.

4- رفع غطاء المحرك كي يعرف السائقون الآخرون القادمون من الخلف على الطريق أنّ سيارتك معطّلة ، بالاضافة الى البدء فى النظر لسبب المشكلة ومعرفة طريقة حلها اذا كان لديك خبرة فى ذلك .

5- قم بطلب المساعدة من خدمة الطوارئ المحلية أو من مركز صيانة وذلك بحسب مقتضيات الحالة ، ولابد من معرفة ارقام الطوارى دائما وتسجيلها على هاتفك المحمول .

6- لا تقف بين سيارتك وبين الطريق، كما ينصح بخروج جميع الركاب من السيارة، والحفاظ على مسافة آمنة بعيداً عنها أثناء انتظار وصول المساعدة.