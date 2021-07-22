إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بـ طريق السويس - 30 يونيو

أصيب ٩ أشخاص من بينهم طفلة بحادث انقلاب سيارة أجرة، اليوم الخميس، بطريق السويس- محور ٣٠ يونيو ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ٧ ركاب رقم " ص س و ٨٢٤ " اتجاه السويس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى العام لتلاقى العلاج ، لافتا ان أغلب الإصابات متوسطة تتراوح بين كسور و كدمات.

وأضاف المصدر، أن أسماء المصابين هم "محمود احمد عبدالله25الشرقية اشتباه كسر بالفقرات العنقيه ،عصام محمد يوسف 34الشرقية ، نورا احمد محمد 4 الشرقية ،احمد محمد ابراهيم34الشرقية،عبدالرحمن ياسر محمد 18الشرقية ،فتحي عاطف فتحي 22الشرقية ، يوسف عبدالله محمد 16 الشرقية ،محمود احمد عبدالله 18 الشرقية ، عبدالله احمد عبدالله 23 الشرقية.