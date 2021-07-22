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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بـ طريق السويس - 30 يونيو

صدى البلد

أصيب ٩ أشخاص من بينهم طفلة بحادث انقلاب سيارة أجرة، اليوم الخميس، بطريق السويس- محور ٣٠ يونيو ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام. 

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن السويس،  إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ٧ ركاب رقم " ص س و ٨٢٤ " اتجاه السويس. 

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس،  9 سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام. 

وقال مصدر طبى فى السويس،  إن المصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى العام لتلاقى العلاج ،  لافتا ان أغلب الإصابات متوسطة تتراوح بين كسور و كدمات.

وأضاف المصدر،  أن أسماء المصابين هم "محمود احمد عبدالله25الشرقية اشتباه كسر بالفقرات العنقيه ،عصام محمد يوسف 34الشرقية ، نورا احمد محمد 4 الشرقية ،احمد محمد ابراهيم34الشرقية،عبدالرحمن ياسر محمد 18الشرقية ،فتحي عاطف فتحي 22الشرقية ، يوسف عبدالله محمد  16 الشرقية ،محمود احمد عبدالله 18 الشرقية ، عبدالله احمد عبدالله 23 الشرقية.

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