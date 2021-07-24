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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تكشف عن أسرار جديدة حول محرك بحثها.. لافا الهندية تطلق هاتف Lava Z2s بـ أندرويد جو

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سامسونج تحدد تاريخ حدث Galaxy Unpacked 2021.. وهذه هي الأجهزة القادمة

 

حددت شركة سامسونج Samsung، رسميا موعد حدث Galaxy Unpacked لهذا العام، والمقرر إقامته في 11 أغسطس  القادم، في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

 

كيف يمكنك التواصل مع الدعم الفني لشركة آبل

 

تقدم شركة آبل العديد من الطرق السهلة، لمن يبحث من مستخدميها عن كيفية التواصل مع دعم آبل، حيث يبحث عدد كبير من مالكي أجهزة الشركة عن كيفية التواصل مع دعم آبل، إذا واجه مشكلة لصيانة هاتفه أو عند رغبته لشراء جهاز جديد.

 

جوجل تكشف عن أسرار جديدة حول محرك بحثها .. تعرف عليها

قالت شركة جوجل Google، إن مستخدمي محرك البحث الخاص بها، سيرون مزيدا من المعلومات حول سبب عثورهم على النتائج التي تظهر لهم.

 

مزايا جديدة يجلبها نظام آبل الجديد iOS 15 لهواتف آيفون

 

كشفت شركة آبل Apple، ضمن مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC 2021، عن أنها تطور عددا من الميزات الجديدة، التي قد تحدث تغييرات على نظام التشغيل iOS 15 القادم.

 

بسعر 1400 جنيه.. لافا الهندية تطلق هاتف Lava Z2s بـ أندرويد جو

 

كشفت شركة لافا Lava، عن أحدث إصداراتها من الهواتف المنخفضة المواصفات تحت عنوان Lava Z2s، والذي ينطلق إلى الأسواق الهندية بسعر منخفض مع إصدار أندرويد 11 جو.

 

هواوي تطلق إصدار HarmonyOS 2 لهذه الهواتف من هونر

 

تأتي هواتف العلامة التجارية هونر Honor، ضمن خطة شركة هواوي Huawei، المتمثلة في تزويد 100 مليون جهاز بنظامها التشغيلي الجديد HarmonyOS بحلول نهاية هذا العام.

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