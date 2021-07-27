فوائد غير متوقعة لبلازما الدم لصحة الجسم وجمال البشرة والشعر.. تعرفى عليها

فوائد بلازما الدم للجسم والشعر عديدة ويمكن علاج أكثر من 80 من اضطرابات المناعة الذاتية ونقص المناعة واضطرابات الدم بعلاجات بروتين البلازما.

ويحتاج المرضى عادة إلى حقن منتظمة طوال حياتهم وهناك أربعة أنواع رئيسية من علاجات البلازما التي يمكن تصنيعها من بلازما المصدر المتبرع بها، فللتبرع بالدم فوائد على صحتك العاطفية والجسدية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الصحة العقلية .

-1أنواع البلازما

أنواع عديدة للبلازما منها البلازما العادية وبلازما كيت والبلازما الذهبية

-البلازما العادية:

يتم سحب البلازما العادية بواسطة أنبوبة بداخلها مادة مضادة للتجلط ثم يتم الحقن بواسطتها بواسطة الجهاز اللازم لذلك.

بلازما كيت:

تتم باستخدام أنبوبة أكبر حجماُ بداخلها جل سائل لإستخراج كم أكبر من الصفائح الدموية وبالتالي فبلازما الكيت ذات تأثير مضاعف عن البلازما العادية.

البلازما الذهبية:

هي نوع من البلازما يعمل على إظهار التأثير الايجابي بصورة سريعة جداً مقارنة بالبلازما العادية .

2-فوائد بلازما الدم للوجه

علاج الوجه بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية يساعد على شد الوجه ويساعد على ترطيب البشرة ويساعد على نمو الكولاجين أيضًا لعدة أسابيع بعد العلاج ، لذلك ستستمر نتائجك في التحسن ويمكن أن تستمر حتى 18 شهرًا.

وتعد فوائد بلازما الدم للوجه هى تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة فحسب ، بل يساعد أيضًا في القضاء على الاحمرار وبقع الشمس لتصبح بشرتك أكثر نعومة وأقل جفافا فيساعد العلاج بالبلازما فى تقديم نتائج قصيرة وطويلة المدى .

في أقل من يوم واحد ، يمكنك الحصول على نتائج مذهلة مصممة لتدوم. هذا العلاج أيضًا أكثر فعالية من حيث التكلفة من الإجراءات الجراحية ويتطلب رعاية أقل بكثير ، مما يسمح لك بالعودة إلى العمل على الفور.

وتعمل حقن البلازما على إصلاح الأنسجة المتضررة بالوجه وتحفيز خلايا الجلد على إنتاج الكولاجين وشد الوجه ويتم الحقن بالبلازما من خلال أخذ عينة ومعالجتها تحت المجهر ثم فصل البلازما عن مكونات الدم الأخرى و اختيار البلازما الغنية بالبروتينات الهامة والصفائح الدموية و الحقن بشكل مباشر للبشره باستخدام التخدير الموضعي فقط ويجب الابتعاد التام عن استخدام مستحضرات التجميل على الوجه قبل الخضوع لجلسة الحقن وبعد الحقن يفضل عدم التعرض لأشعة الشمس.

2-فوائد بلازما الدم للشعر

فوائد بلازما الدم للشعر عديدة فيساعد حقن الشعر بالبلازما فىى علاج تساقط الشعر هو علاج طبي من ثلاث خطوات يتم فيه سحب دم الشخص ومعالجته وحقنه في فروة الرأس.

يعتقد البعض في المجتمع الطبي أن حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية تحفز نمو الشعر الطبيعي وتحافظ عليه عن طريق زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وزيادة سمك الشعر و تتطلب معظم علاجات البلازما الغنية بالصفائح الدموية ثلاث علاجات تفصل بين 4 و 6 أسابيع.

و يتم سحب الدم عادةً من ذراعك ويوضع في جهاز طرد مركزي لفصل السوائل ذات الكثافة المختلفة وبعد حوالي 10 دقائق في جهاز الطرد المركزي ، سينقسم دمك إلى ثلاث طبقات:

-البلازما فقيرة الصفائح الدموية

-البلازما الغنية بالصفائح الدموية

-خلايا الدم الحمراء

بلازما الدم

3-أسباب نقل بلازما الدم



يساعد التبرع بالبلازما في إنقاذ حياة آلاف الأشخاص حول العالم وتحسينها خاصة المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات حيوية من البلازما لتحسين حياتهم وخاصة من يحتاجون إلى بلازما الدم من الهيموفيليا ونقص المناعة واضطرابات الدم الأخرى ووتعد البلازما مكونًا أساسيًا في العديد من الأدوية والعلاجات.

ويساعد التبرع بالبلازما فى الكشف عن مشاكلك الصحية فإن التبرع بالبلازما يساعد فى مراقبة صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق القيام بفحصًا جسديًا صغيرًا قبل سحب الدم لنبضك وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم .

ويوصى بالتبرع بالبلازما لتقليل مخازن الحديد الزائدة في الجسم فإن إزالة خلايا الدم الحمراء هو العلاج المفضل للمرضى الذين يعانون من زيادة الحديد.

وأظهرت دراسة أمريكية ، أن تبرع بالبلازما مرة واحدة سنويًا يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 88 بالمائة أما عن الصلة بين التبرع بالبلازما وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان فقد تكون ضئيلة.

4-علاج بلازما الدم

تقنية العلاج بحقن البلازما من التقنيات العلاجية الآمنة، ومن بينها الحفاظ على نضارة البشرة و محاربة التجاعيد فيتم سحب عينة من دم المريض و القيام بفصل البلازما والصفائح الدموية عن باقي مكونات الدم الأخر وأخذ البلازما ذات التركيز العالي ووضعها في إبرة رفيعة جدا لحقنها في الأماكن المراد علاجها .

ويتم العلاج بالبلازما على مدار عدد معين من جلسات الحقن و تظهر بشكل تدريجي بدايًة من الجلسة الثالثة وتكون نتائج طويلة الأمد لأنها تقوم بإصلاح الأنسجة والخلايا التالفة وإعادتها لحالته من قبل.

التبرع بالبلازما

5-أضرار زيادة البلازما فى الدم



التبرع بالدم بانتظام يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع مستويات الكوليستروال ومع ذلك ، فإن التبرع بالدم بانتظام قد يقلل من مخزون الحديد ، وهذا قد يقلل من خطر الاصابة بالنوبات القلبية ويعتقد أن مخازن الحديد العالية في الجسم تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ويمكن أن يسبب التبرع بالبلازما آثارًا جانبية شائعة ولكنها طفيفة إليك بعض الآثار الجانبية للتبرع بالبلازما.



و يعاني بعض الأشخاص من الجفاف بعد التبرع بالبلازما كما أن البلازما غنية بالعناصر الغذائية والهامة لنشاط الجسم يقظًا ويمكن أن يؤدي فقدان بعض هذه المواد من خلال التبرع بالبلازما إلى الدوخة والدوار.

البلازما

الشعور بالتعب بعد التبرع بالبلازما أمر شائع و لكنه عادة ما يكون خفيفًا ومن بين الآثار الجانبية الأكثر اعتدالًا الكدمات وعدم الراحة .

فعندما يتدفق الدم إلى الأنسجة الرخوة يمكن أن يحدث هذا وبالنسبة لمعظم الناس ، تختفي الكدمات بعد أيام أو أسابيع ولكن قد يستغرق الامر وقتًا أطول لدى البعض .



وأثناء ثقب الجلد بواسطة أبره ، هناك دائمًا خطر ضئيل للإصابة بالعدوى فتسمح أنسجة الجلد المثقوبة للبكتيريا من خارج الجسم بالدخول. قد تحمل الإبرة البكتيريا ويمكن أن يؤدي إلى التهاب في موقع الحقن وأنسجة الجسم المحيطة .



كيفية التبرع بالبلازما بأمان

للتبرع بالبلازما بأمان إليك مجموعه القواعد التالية

-راقب عدد مرات التبرع و يمكنك التبرع كل 28 يومًا ، حتى 12 مرة في السنة.

-يفضل بعد التبرع بالبلازما تناول حوالى 16 كوبا إضافية من السوائل الصافية

-يفضل تناول الكثر من الماء قبل التبرع لمنع الآثار الجانبية مثل الدوخة والإغماء والدوار والتعب ، وهي بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا بعد التبرع بالبلازما.

-المراجع thebiostation

فوائد بلازما الدم وكيفية التبرع بها