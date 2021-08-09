أخبار التكنولوجيا.. أبل تمنح المستخدمين ميزة الميراث الرقمي بعد الوفاة.. وترامب الغائب الحاضر في سقوط هواوي

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أثارت التقنية التي أعلنت عنها شركة آبل الأمريكية، والتي تعمل على الحد من الاعتداءات الجنسية على الأطفال، الكثير من الانتقادات والاتهامات للشركة بأنها باب خفي للتجسس ومراقبة المستخدمين، حيث تعمل التقنية على فحص جميع صور هواتف آيفون.



أصبح الكثير منا يفضل الاحتفاظ بأوراقه وملفاته المهمة رقميا بدلا من حفظها في مكان تقليدي تمتد إليه الكثير من الأيدى، ومع وجود مساحات التخزين السحابي التي توفر مساحات مجانية لتخزين الصور والملفات المهمة مثل iCloud على أجهزة آبل ، اتجه الكثيرون إلى هذا الأمر.

"تجاوزت هواوي الصينية مبيعات آبل الأمريكية في أسواق الهواتف الذكية"، كانت هذه الجملة بمثابة الصدمة والمفاجآة التي قلبت عالم صناعة التكنولوجيا رأسا على عقب عندما صدرت نتائج أرباح الربع الأول لعام 2019 الخاص بشركات التكنولوجيا وتحديدا شركات الهواتف، فكانت بداية كبيرة حققتها عملاقة التكنولوجيا الصينية شركة هواوي ولكنها كانت النهاية أيضا.



اتهم ممثلو الادعاء في مدينة بكين الصينية، شركة تطبيق التراسل الفوري وي شات WeChat، في دعوى قضائية أنها غير قادرة على حماية مستخدميها من الشباب على تطبيق WeChat الخاص بها.



بعد طول انتظار خرجت، منذ أيام، عملاق التكنولوجيا الصينية شركة هواوي بهواتفها الرائدة HUAWEI P50 والتي تعسرت الشركة في إطلاقها منذ فترة بسبب ما تعانيه جراء العقوبات الاقتصادية، ولكن لم تسر الأمور على ما يرام، فقد أطلقت الشركة الهواتف بتقنية الجيل الرابع 4G، ولم تطلقها بتقنية الجيل الخامس 5G .



حصل هاتف Axon 30 المتميز على أول ترقية له بعد إطلاقه رسميا من شركة ZTE حيث تلقى الهاتف تحسين حجم ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة به بمقدار 8 جيجا بايت رام ، لتصل إلى إجمالي 20 جيجا بايت رام، وهي سعة كبيرة للغاية ستفرق بشكل كبير في سرعة الهاتف.

تستعد شركة هونر الصينية لتوسعة سلسلة هواتفها من سلسلة هواتفها X، بالعمل على إطلاق أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة، التى تأتى بمواصفات مميزة وسعر رخيص يناسب الفئة الشبابية، والذي سيحمل اسم Honor X20 5G.



كشفت تسريبات المواصفات الكاملة والسعر المحتمل الخاص بهاتف Galaxy A52s 5G من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والذي سيصدر بعدد من الإمكانات المتميزة خلال الأسابيع المقبلة.



نشرت شركة شاومي الصينية أول إعلان رسمي لسلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 المتميزة التي سيتم إطلاقها رسميا بعد غد 10 أغسطس، التي تصدر مع قلم شاومي الذكي، والمتوقع أن تنافس بشدة مع أجهزة التابلت من سامسونج حيث تحتوى الأجهزة على إمكانات ومواصفات جبارة.

كشفت تسريبات الإعلان الترويجي لهاتف iQOO 8 Pro والقادم ضمن سلسلة iQOO 8 الرائدة من شركة فيفو الصينية، والمقرر إطلاقها رسميا يوم 17 أغسطس القادم، مع عدد من المواصفات الجبارة.