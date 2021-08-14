أخبار التعليم .. طلاب الدبلومات الفنية يبدأون امتحانات الدور الثاني … سيول شهب البرشاويات تتساقط على مصر

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اغتنم الفرصة وشاهد الآن.. سيول شهب البرشاويات تتساقط على مصر

تشهد سماء مصر الآن زخات شهب البرشاويات وهى تعد واحدة من أجمل الظواهر الفلكية حيث تواصف بالأفضل لهذا العام ومن الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

تنسيق الجامعات 2021.. إعلام القاهرة تواصل اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة



تستمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، الاسبوع الثانى من اختبارات القدرات للطلاب الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق الخاص بالمجلس الاعلى للجامعات .



تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على طريقة القبول بالجامعات التكنولوجية



أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التعليم التكنولوجي هو مسار جديد للتعليم في مصر أولته الدولة المصرية اهتمامها كخطوة نحو المستقبل لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة والمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكما تعلم عزيزي الطالب أن القبول بالجامعات التكنولوجية يخضع للتنسيق الذي يقره مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي بالإضافة إلى شرط اجتياز اختبار قدرات، ويهدف اختبار القدرات إلى قياس لمستوى الطالب في المعارف الأساسية لما تم دراسته في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي (الثانوي العام أو الثانوي الفني).

دورة تدريبية لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان



أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اغسطس 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



طلاب الدبلومات الفنية يبدأون امتحانات الدور الثاني

تنطلق اليوم السبت 14 أغسطس 2021، امتحانات الدبلومات الفنية 2021 "الدور الثاني" لجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري- فندقي) للعام الدراسي 2020/2021





غدا.. بدء فتح باب الالتحاق بالدراسات العليا تجارة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، عن بدء فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية الدبلومات، الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ اعتبارا من غدا الأحد الموافق ١٥ اغسطس الجاري وحتي ١٥ سبتمبر المقبل .