أخبار العالم|مباحثات أمريكية سعودية بشأن أفغانستان.. وقرار كويتي عاجل حول مصر

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الاخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد لكم أبرزها في التقرير التالي:

من الإمارات .. خطاب عاجل للرئيس الأفغاني الهارب

كشفت شبكة "سي ان ان" الأمريكية أن الرئيس الافغاني الهارب، أشرف غني، سينشر شريط فيديو من مكان تواجده هو وأسرته بالإمارات.

طالبان: لا ديمقراطية في أفغانستان.. وندعو أفراد الجيش للانضمام لنا

أطاحت حركة طالبان بالحكومة الأفغانية الموالية للغرب من السلطة، يوم الأحد الماضي، بعد أن استولى مسلحو طالبان على كابول. وأكدت الحركة أنه لن يكون هناك نظام ديموقراطي في أفغانستان علي الإطلاق.

فوكس نيوز تفجر مفاجأة عن أحد مسؤولي الانقلاب في أفغانستان

كشفت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن حد منظمي الاستيلاء على السلطة في أفغانستان كان خير الله خيرخوا، الذي أطلق سراحه من جوانتانامو سنة 2014 مقابل إعتاق طالبان الرقيب الأمريكي بوي بيرجدال.

البيت الأبيض يعلن موعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي

أعلن البيت الأبيض عن استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض في 26 أغسطس.

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في أفغانستان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم الوضع في أفغانستان.

بايدن: الجيش الأمريكي قد يبقى في أفغانستان بعد نهاية أغسطس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الأربعاء، إن الجيش الأمريكي قد يبقى في أفغانستان بعد نهاية أغسطس لإجلاء كل الأمريكيين من هناك.

نائبة وزير الخارجية الأمريكي تقر بـ"مضايقات" طالبان للأفغان في الطريق إلى المطار

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بأن طالبان تمنع الأفغان من الوصول إلى مطار كابول الدولي، وأن ذلك يتعارض مع الوعود العلنية التي قدمتها المجموعة للسماح بمرور آمن للراغبين في مغادرة البلاد.

الكويت.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا عاجلا بشأن مصر

أفادت جريدة النهار الكويتية نقلا عن مصادرها الخاصة بأن مجلس الوزراء وافق على فتح الطيران المباشر إلى مصر والهند ودول آسيوية أخرى.

الرئاسة التركية: استقبال وفد إماراتي رفيع المستوى.. وأردوغان: منفتحون على التعامل مع طالبان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا منفتحة على التعامل مع حركة طالبان، ولا تزال تسعى لمهمة تأمين مطار كابول.