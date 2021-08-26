طريقة عمل القهوة بوش .. وصفات متعددة لأشهر المحترفين

تعد طريقة عمل القهوة بوش من أكثر الوصفات التي يرغب في تعلمها النساء والرجال على حد سواء حيث أنها من أكثر المشروبات انتشارا في العالم بسبب مذاقها اللذيذ وقدرتها الفائقة على تنشيط الذهن وزيادة التركيز.

ومن أكثر الأشياء التى تدفع الناس للبحث عن طريقة عمل القهوة بوش هى تمتعها بنكهة غير تقليدية قادرة بمفردها على تحسين الحالة المزاجية وزيادة التركيز حيث تعد من أكثر الوصفات الشهية التي تمتلك مذاقا مميزا وشهيا هذا بالإضافة إلى أن القهوة تمتلك فوائد صحية عديدة منها تقليل احتمالات الإصابة بفيروس كورونا وتحسين الذاكرة وزيادة التركيز والانتباه والتغلب على حالة النعاس المتكرر كما أنها من المشروبات الفعالة فى علاج الإجهاد الحراري والضغط المنخفض بشكل سريع جدا ولكن يجب الإنتباه لها وعدم الإكثار منها لأن الاسراف في تناولها يسبب العديد من الأضرار الصحية منها زيادة ضربات القلب وارتفاع الضغط وتأخير الإنجاب لذا يجب عدم تناول أكثر من فنجانين من القهوة في اليوم لاغتنام فوائدها والاستمتاع بمذاقها المميز دون الإصابة بأي أضرار صحية.

نقدم لكم طريقة عمل القهوة بوش وصفات متعددة ومختلفة لمجموعة من اشهر الشيفات

طريقة عمل القهوة بوش

تعد طريقة عمل القهوة بوش في المنزل من أكثر وصفات المشروبات التى يرغب عدد كبير من الناس في تعلم كيفية تحضيرها كالمحترفين لذا نقدمها لكم بخطوات الشيف سارة أحمد .

مكونات القهوة بوش:

فنجان ماء بارد صغير

ملعقةونصف صغيرة البن المحوج أو سادة.

نصف ملعقة سكر أبيض



طريقة عمل القهوة بوش

في البداية كنكة القهوة المصنوعة من الفخار لأنها من أسرار عمل القهوة بوش سميك وإن لم تتوفر لديك يمكنك الاستعانة بكنكة القهوة العادية ويفضل أن تكون مصنوعة من خامة ثقيلة وبفتحة ضيقة من الأعلى.

ضعي الماء والسكر في الكنكة وقلبيهم جيدا حتى يذوب السكر تماما ثم أضيفي

البن ولا تقومي بتقليبه، ثم ضعي الكنكة على النار الهادئة جدا ويمكنك الاستعانة بالسبرتاية

اتركى القهوة على النار حتى يسخن الماء وحينها قلبي القهوة مرة واحدة فقط.

اتركي القهوة على النار الهادئة أو السبرتاية حتى تبدأ في الارتفاع لأعلى الكنكة ثم ارفعي القهوة من على النار قبل أن تغلى ثم اسكبيها في الفنجان على مرحلتين بالتدريج حتى تحافظي على الوش السميك وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل القهوة بوش تقيل

نقدم لكم طريقة عمل القهوة بوش تقيل في المنزل كالمحترفين وذلك بخطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير القهوة بوش تقيل

ملعقة ونصف قهوة

حبهان مطحون

قرنفل مطحون

زنجبيل مطحون

زعفران بودرة “ يمكن الاستغناء عنه”

سكر

طريقة عمل القهوة بوش تقيل

في كنكة مناسبة ضعي الماء وملعقة صغيرة قهوة، وربع ملعقة حبهان وقرنفل وزنجبيل، وذرة زعفران ويمكن الاستغناء عنه وذلك حسب الرغبة.

ضعي السكر حسب الرغبة وقلبي المكونات جيدا واتركي القهوة على نار هادئة ويتم انزالها من على النار قبل أن تغلي وتسمي في الفنجان و تقدم.



طريقة عمل القهوة بوش سميك

تعد طريقة عمل القهوة بوش سميك من أكثر الوصفات التي يرغب النساء والرجال في تعلمها لذا نقدم لكم طريقة عمل القهوة بوش سميك كالمحترفين بخطوات الشيف منال العالم.

مقادير القهوة بوش سميك :

كوب ماء صغير

ملعقتين بن مطحون

سكر "حسب الرغبة"

طريقة عمل القهوة بوش سميك :

في كنكة القهوة ضعي الماء ثم ضعي البن المطحون والسكر وقلبي المكونات جيدا.

ضعي الكنكة على نار هادئة جدا ولا تقلبي القهوة نهائيا أثناء وجودها على النار واستمري في مراقبتها وعند اقترابها من الغليان قومي بإنزالها من على النار وضعيها في فنجان القهوة وتقدم ساخنة.

طريقة عمل القهوة كالمحترفين

يبحث الكثير من الرجال والنساء عن طريقة عمل القهوة كالمحترفين في المنزل للتمتع بنكهة خاصة ومذاق مميز حيث أن القهوة من المشروبات التى تحتاج إلى حرافية خاصة عند البدء في إعدادها.

مكونات القهوة كالمحترفين

2 ملعقة صغيرة من البن المطحون

رشة ملح

السكر حسب الرغبة

فنجان صغير ماء

فنجان نظيف للتقديم خالي من آثار الماء



طريقة عمل القهوة كالمحترفين

ضعي ملعقتين كبيرتين من الماء في كنكة القهوة ثم أضيفي البن المطحون والسكر والملح ونقلب جميع المكونات معاً بشكل جيد.

ضع الكنكة على نار هادئة وقبل أن تغلي القهوة بلحظات بسيطة نرفعها من على النار لا تتسرعي في سكب القهوة في الفنجان بشكل تدريجي للحصول على وش تقل ومذاق شهي ولذيذ.



ملحوظات هامة : توجد مجموعة من الأسرار التى تمكن المحترفين من عمل القهوة بوش ومذاق مميز لذا على عشاق القهوة معرفتها جيدا قبل البدء في إعدادها، ومن أهمها اختيار نوع بن ذو جودة عالية ويفضل شراءه من مكان موثوق، أن يتم استخدام ماء بارد سواء كان من الصنبور أو من الثلاجة والابتعاد نهائيا عن الماء المغلى أو الساخن، إضافة ذرة الملح تجعل القهوة بوش سميك، هذا بالإضافة إلى أن أهم شئ في عمل قهوة بوش مميزة هو وضعها على نار هادئة جدا في كنكة سميكة ذات فتحة ضيقة مع عدم تقليبها نهائيا بعد وضعها على النار فالتقليب يقتصر على البداية فقط، وفي النهاية لابد من سكب القهوة في الفنجان بشكل تدريجي للحصول على وش سميك ومميز.

