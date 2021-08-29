أهم الأخبار .. راتب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد ..وإعلان نتائج تنسيق القبول بالجامعات

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الصحة: تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237817 حتى اليوم.

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رسالة من الحضري للاتحاد الدولي لكرة القدم



شارك عصام الحضري لاعب الأهلي السابق فيديو قديم له من كأس العالم مع المنتخب المصري كانت نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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تعرف على راتب كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد



تمثل عودة النجم البرتغالي كريستانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد قوة جبارة للشياطين الحمر، وللدوري الإنجليزي، باعتباره أحد أفضل من داعبوا كرة القدم على مر تاريخها.

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هاني عبد الهادي يتوج ببرونزية رفع الأثقال



توج الرباع المصري هاني عبد الهادي بالميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال وزن 88 كجم، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

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محمد صبحي يسخر من ارتفاع أسعار الأحذية



نشر الفنان محمد صبحي فيديو قديم له مع الفنانة الراحلة سعاد نصر وهو يسخر من أسعار الأحذية.

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اليوم إعلان نتائج المرحلة الأولى للقبول بالجامعات



أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر اليوم الأحد القادم ٢٩ أغسطس في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

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علي جمعة يعلق على التهرب من الذنب يوم القيامة



قال الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ، إن الإنسان سيحاسب على الذنب الذي يفعله في الدنيا ولا يحاسب على ذنوب وأفعال الآخرين ، فعليه أن ينظر إلى نفسه لا إلى غيره.

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آبل تمنح مديرها التنفيذي مكافأة بـ 750 مليون دولار



قررت شركة آبل الأمريكية للتكنولوجيا منح مديرها التنفيذي تيم كوك أكثر من 5 ملايين من أسهمها بعد مرور 10 أعوام منذ توليه رئاسة الشركة.

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السفارة الأمريكية تحذر من انفجار وشيك في مطار كابول



أطلقت السفارة الأمريكية في كابول، اليوم الأحد، تخذيراًت عاجلة بشأن وجود تهديد "محدد وموثوق" في محيط مطار كابول في أفغانستان.

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