لهذا السبب استخدمها الصينيون.. فوائد عشبة الجنكو بلوبا

هناك فوائد غير متوقعة لعشبة الجنكو بلوبا، وذلك لأنها تعتبر من الأعشاب الطبيعية الرائعة التي لها القدرة في الحفاظ على الصحة؛ وقد استخدمها الصينيون قديما للاستفادة من فوائد عشبة الجنكو بلوبا العلاجية، إلا أن البعض يخاف من استخدامها اعتقادا أنها تسبب الجلطات، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

فوائد عشبة الجنكو بلوبا



وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان عشبة الجنكو بلوبا لا تشكل أى خطورة على الجسم عند استهلاكها نهائيا، وليس لها علاقة بحدوث جلطات الدم، وهي من الأعشاب التي تحمل العديد من الفوائد لجسم الإنسان.





وأوضح القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ان عشبة الجنكو بلوبا لها العديد من الفوائد الغير متوقعة، وذلك لأنها احد الأعشاب المضادة للأكسدة، مما يجعلها مفيدة للجسم والنظر وبالأخص لـ كبار السن، ومرضى الزهايمر، ومن ابرز فوائد الجنكو بلوبا ما يلي:

1- تعزز التركيز والذاكرة بشكل ملحوظ، عبر ضخ المزيد من الأكسجين إلى الدماغ.

2- تعزيز صحة القلب تنظيم ضغط الدم ، وذلك لأنها تحتوي على أكسيد النيتريك الذي يزيد من انتاج الاكسجين.

3- تحسن النظر

4- مفيدة للشعب الهوائية.



فوائد عشبة الجنكو بلوبا



5- علاج التهاب مفاصل .

5- تحسين الدورة الدموية.

6- تقليل التوتر والشعور بالقلق.

7- مفيد لكبار السن في السيطرة على مرض الزهايمر.