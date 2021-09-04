أبرز تصريحات هند صبري مع وفاء الكيلاني.. وافقت على زوجي لأنه بيضحكني وأول لقاء بينّا ماكنش عارف إني ممثلة

حلت الفنانة هند صبري، ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

ونرصد خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:"

في الفرح.. هند صبري تكشف عن أول خلاف مع وزوجها

وقالت الفنانة هند صبري: "اتخطبت مرتين قبل زوجي والخطوبة الأولي باسل الخياط والثانية المنتج محمد حفظي ولكن مكنش فيه نصيب يكللوا بالزواج".

هند صبري عن زوجها: أول لقاء بينّا ماكنش عارف إني ممثلة

وأكملت:"لما وافقت على الزواج من زوجي قلت له إنى اتخطبت مرتين ومش حابة أكرر الخطوبات الفاشلة، وإحنا دلوقتي متجوزين بقالنا 13 سنة وفيه تفاهم واحترام مابينا".

هند صبري: وافقت على زوجي لأنه بيضحكني واتخطبت قبله مرتين

وأوضحت:"مكنتش عايزة ارتبط بحد يخنقني ويكبتني أو يخليني أشيل المسئولية لأني نجمة والحمد لله لقيت المعادلة بتاعتي في زوجي أحمد الشريف والعلاقة بينا بدأت صداقة حب، ولما طلبني للزواج وافقت لأنه كان بيضحكني وانا نادر لما أضحك واستلطفته، ومش أي خفة دم تضحكني فهو شدني ليه وكمان لقيت فيه حاجات مناسبة، والحب الأعمي مش بيودي في حتة، وحبيته بعد لما استلطفته ولقيت فيه الحاجات المناسبة".

مكنتش عايزة ارتبط بحد يخنقني.. هند صبري تروي قصص حبها

وردت هند صبري، علي سؤال وفاء الكيلاني علي المرات التي حبت فيها من طرف واحد قبل زواجها، موضحة:" حبيت مرتين منهم مرة وأنا في المدرسة".

..قصة النجمة هند صبري مع مهنة المحاماة وسبب فصلها من النقابة

وروت صبري تفاصيل قصتها مع المحاماة وسبب رفض قيدها بالنقابة في تونس، موضحة:" النقابة في تونس رفضت قيدي كمحامية بسبب عملي بالتمثيل ولكن عندما رفعت قضية حصلت علي حقي في العودة للنقابة حيث أنني لم أكن مسجلة بنقابة المهن التمثيلية داخل مصر وهو ما يعني أن التمثيل كان هواية بالنسبي له.