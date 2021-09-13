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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شرطة أريزونا تحارب السائقين المتهورين بالدودج شالنجر

دودج شالنجر
دودج شالنجر

انضمت سيارات الدودج شالنجر R/T إلى أسطول سيارات شرطة ولاية أريزونا، وذلك بهدف تعقب السائقين المستهترين، حسبما جاء في بيانها الرسمي.

وفقًا لموقع "موتور1" المتخصص في السيارات، شرطة بريسكوت فالي قررت تمويه السائقين المتهورين من خلال ضم سيارات بأشكال وطرز جديدة أكثر حداثة وقوة لتضييق الخناق على السائقين المتعدين على قوانين المرور، ولزيادة خداع السائقين وضبطهم بسهولة متلبسين بالمخالفات المرورية، ستعمل هذه السيارات وتدخل الخدمة بالمظهر المدني التقليدي للسيارات بلا شارات تظهر انتمائها للشرطة، حتى الآن دخلت الخدمة سياراتان مطليتان باللون الفضي والرمادي أيضًا. 

أفاد قسم شرطة بريسكوت فالي، أنه سيتم تكليف السيارتان الدودج على وجه التحديد باكتشاف من يتسخدم القوة والبلطجة في القيادة، والبحث عن السائقين المتهورين الذين يتجاوزون السرعات المسموح بها. وتتبع كلتا السيارتين وحدة المرور التابعة للإدارة وتقومان بمهام أخرى أيضًا. وتشمل هذه الإجراءات المهمات التنفيذية اليومية، والاستجابة لحوادث المرور، والتأمد من إفاذ وتطبيق السرعات المسموح بها والتأكد من سلامة الدراجات والمشاة، وكذلك التأكد من سلامة السيارات ووقف السيارات المتهالكة التي تمثل خطورة على المارة.

شهدت الإدارة المرورية والشرطية ازدياد كبير في حوادث القيادة الجنونية بسبب السرعة المفرطة، وأظهرت إحصائيات ارتفاع بنسبة 290٪ في السيارات التي تتجاوز السرعات المسموح بها. أوه ، لقد قاموا أيضًا بتضمين تقارير عن السائقين المتهورين من المدنيين أيضًا.

الجدير بالذكر أن الدودج شالنجر R/T مزودة بمحرك Hemi V8 سعة 5.7 لتر بقوة 375 حصانًا  وعزم دوران 542 نيوتن متر. إنها عمليا مماثلة لـدودج Charger Pursuit، مما يجعل التشالنجر نسخة شبيهة بالأصل إلا أن الـ Charger Pursuit  لم تدخل الخدمة الشرطية .

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