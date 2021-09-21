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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة ..8 علاجات للتخلص من التهاب الحلق .. ريجيم سريع لإنقاص الوزن لرفع المناعة وحرق الدهون.. فوائد زيت المشمش للمناطق الحساسة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

فوائد زيت المشمش  للمناطق الحساسة 

فوائد زيت المشمش  للمناطق الحساسة ، يتم استخراج زيت المشمش من حبات الفاكهة وهو زيت لجميع الأغراض مما يعني أنه يمكن استخدامه للطهي وكذلك لتغذية الجلد عند استخدامه موضعياً لأنه يحتوي على نسيج ناعم للغاية يسمح له بالتغلغل بسهولة في الجلد وشفائه. 

لرفع المناعة وحرق الدهون.. ريجيم سريع لإنقاص الوزن

فى 30 يوم فقط يمكنك التخلص من الوزن الزائد وحرق دهون البطن والأرداف برجيم سريع لنسف الدهون يقدمه موقع بولد سكاى الهندى .

بأسرع الطرق .. 8 علاجات للتخلص من التهاب الحلق

التهاب الحلق مؤلمًا ومزعجًا ، لكنه لا يستمر في العادة لأكثر من أسبوع، مع استمرار انتشار الوباء يعد التهاب الحلق أحد الأعراض الثلاثة الرئيسية لفيروس كورونا (ارتفاع في درجة الحرارة ، أو سعال جديد ومستمر ، أو فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق).

رجيم حمض الفوليك.. 5 أطعمة تساعد على خسارة الوزن

يتم إضافة حمض الفوليك إلى الدقيق في المملكة المتحدة ، للمساعدة في الحماية من العيوب الخلقية، لكن حمض الفوليك ليس فقط للحوامل ، بل له فوائد صحية للبالغين أيضًا، ما هي خمسة أطعمة تحتوي على حمض الفوليك؟.
 ويتم التركيز على حمض الفوليك ، اليوم حيث أعلنت الحكومة أنه سيتم إضافته إلى الدقيق في المملكة المتحدة، لماذا يجب علينا جميعًا تناول المزيد من حمض الفوليك ؟ وما هي الأطعمة الخمسة التي يمكن أن تساعد؟.

للإفطار الصحي .. طريقة عمل فطير بالزبادي

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل فطير بالزبادي حيث انه من أكثر الأكلات الصحية التي يمكن تقديمها على وجبه الإفطار أو وضعها في اللانش بوكس الخاص بالأطفال عند الذهاب للمدارس

نقدم لكم طريقة عمل فطير بالزبادي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

صدى البلد موقع صدى البلد المرأة والصحة المشمش البطن والأرداف نسف الدهون

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