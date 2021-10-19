عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفلات أكتوبر| عمرو دياب فى دبى .. وحماقى بالأردن .. وويجز وكايروكى فى التجمع

صدى البلد

نشاط ملحوظ لعدد من المطربين خلال الفترة الحالية ،حيث يشهد شهر أكتوبر عددا من الحفلات المختلفة نستعرض التفاصيل من خلال السطور التالية.

عمرو دياب

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، يوم 30 أكتوبر الجاري.

ونشر عمرو دياب صورة من البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram، وعلق قائلا: "سيحمل عمرو دياب سحره على الهواء مباشرة في في إكسبو 2020 دبي، الساعة 8 مساءً، والمقاعد محدودة ، أحرص على الوصول مبكرًا لقضاء ليلة لا تنسى".

وأحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا في العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وقام بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".

 

محمد حماقى

يستعد النجم محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم في الأردن  وذلك يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل طرح تذاكر الحفل وإتاحتها في الجهات المختصة ببيعها، ومن المقرر أن يقدم حماقي في الحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

كايروكى

يستعد فريق كاريوكى لإحياء حفل خلال الفترة القادمة بالتجمع الخامس، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر الجاري. 

ويقوم فريق كاريوكى بغناء العديد من الأغاني الشهيرة التي يرددها جمهورهم الكبير. 

وروج فريق كاريوكى لحفله القادم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”، كما أعلن عن طريقة حجز التذاكر الخاصة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

ويجز

يُحيي الرابر “ويجز” حفلا غنائيا يوم 29 أكتوبر بالمنارة “أرينا” بالتجمع الخامس،ويشاركه الحفل “عفروتو”.

وتأتى أسعار التذاكر: 300 جنيه لفئة السيلفر، و500 جنيه لفئة الجولد. 

 

عمرو دياب محمد حماقي النجم محمد حماقي إكسبو 2020 النجم الكبير عمرو دياب فريق كاريوكى إكسبو 2020 دبي

ترشيحاتنا

هدف خرافي جديد.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول على أتليتكو مدريد

السعودية.. هيئة العقار: تراجع أسعار المتر في أحياء جدة بأكثر من النصف

فرصة العمر..أسرة تبيع مدينة بالكامل مقابل 725 ألف دولار شاملة الطرق والمواشي

حقيقة قيام المصريين بصرف 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.. فيديو

نوستالجيا..موروثات "ليلة الحنة" وكيف تطورت عند المصريين وبعض الدول العربية

نيويورك تقرر إزالة تمثال لأحد مؤسسي الولايات المتحدة بسبب ماضيه الاستعبادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

15 نوفمبر.. حظر دخول موظفي الحكومة إلا بعد حصولهم على تطعيم كورونا

نصف تريليون جنيه رشوة ..المؤبد والمشدد ل 16 متهما بالتزوير والاستيلاء على أموال الدولة

موسيماني: هذا الشخص لا يمثلني.. وعلاقتي بالأهلي "مش محتاجة كلام"

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

راتبه 3 ملايين دولار..فصل مدرب كرة قدم رفض الحصول على لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

أحمد السقا وهند صبري يكشفان عن الصفات المشتركة بينهما .. فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ