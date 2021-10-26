عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الهذيان وتساقط الشعر أبرزها.. أعراض فيروس كورونا الأكثر انتشارا في مصر

أعراض فيروس كورونا
أعراض فيروس كورونا الجديدة

حذرت الحكومة خلال الأيام الماضية من زيادة أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا؛ حيث أكدت وزارة الصحة من  اقتراب ذروة الموجة الرابعة وظهور سلالات جديدة له، لذا فإن أغلب الأشخاص يبحثون عن أعراض فيروس كورونا الجديدة للوقاية من الإصابة به، وتجنب انتشار العدوى.

 

أعراض فيروس كورونا الجديدة


تعتبر الحمى والإرهاق والسعال الجاف، من الأعراض الرئيسية لعدوى فيروس كورونا؛ ولكن هناك بعض الأعراض الأخرى التي يعاني منها بعض المصابين بالعدوي كـ  الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزداد تدريجيًا، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض.
 

موعد تلقيح الأطفال أقل من 12 عاما ضد فيروس كورونا

مع انتشار كورونا .. ما هي مدة حضانة فيروس الإنفلونزا ؟


ويواجه الأشخاص خلال عدوى فيروس كورونا الشديدة بعض الأعراض الخطيرة، وتشمل : الفشل التنفسي والالتهاب الرئوي الذي يتطلب التنفس الاصطناعي، والذي يصاحبه بـ فقدان حاستي الشم والتذوق بشكل مفاجئ، خاصة إذا كان الشخص لديه تاريخ مرضي أو يعاني من الجيوب الأنفية، وفقا لما نشر في الموقع الأمريكي Study Finds.

وهناك بعض الحالات النادرة من المصابين بعدوى فيروس كورونا تظهر عليهم أعراض طفح جلدي في كل مناطق الجسم، من الوجه وحتى تورم واحمرار في القدمين، ويتنوع بين طفح جلدي عادى وفقاعات،  وأحيانًا أقل في أصابع اليد، ويسبب العرض في بعض الأحيان ألمًا وحكة في الأصابع، مع ظهور بثور وتورم عند لمسها.

أعراض فيروس كورونا الجديدة


ويقول الأطباء، إنه زادت عدد حالات تساقط الشعر المؤقتة، والجفاف بين المصابين بعدوى فيروس كورونا، والتي تُعرف أيضًا باسم تساقط الشعر الكربي، وهو أحد أسباب الإجهاد البدني والعاطفي، ويمكن التخلص من هذا العرض عن طريق ممارسة الرياضة والتخلص من التوتر وتناول نظام غذائي متوازن.

وكشفت دراسة جديدة، أن الهذيان يعتبر أحد الأعراض الشائعة بين مرضى فيروس كورونا، وعادة ما يكون مصحوبًا بأعراض تشمل الارتباك وعدم القدرة على التفكير بوضوح.

وأظهرت دراستان جديدتان، أنّ النساء الحوامل اللواتي يُصبن بأعراض كورونا، يتعرضن لمضاعفات طارئة ومشكلات أخرى في حملهن، تصل في بعض الأحيان إلى تعريض أطفالهن للخطر.

وأشارت الدراسة، إلى أنّ الأطفال الذين يُولدون لأمهات مصابات بأعراض فيروس كورونا، أكثر عرضة للحاجة إلى دعم الأكسجين وأكثر عرضة للدخول إلى وحدة العناية المركزة.

فيروس كورونا فيروس كورونا الجديدة الفشل التنفسي تساقط الشعر الإجهاد البدني الحوامل

موضوعات متعلقة

دراسة تكشف تأثير فيتامين د على عضلات الحوض

يستمر بعد الشفاء .. دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لكورونا

دراسة تؤكد: لقاح سبوتنيك آمن للراغبين في الإنجاب

دراسة جديدة تكشف: هل لقاح الإنفلونزا يمنع أعراض كورونا المميتة؟

ترشيحاتنا

معلمة تعتدي على طالب بأداة حادة بكفرالشيخ.. والمحافظ يقرر وقفها عن العمل

نجم الزمالك السابق يعدد نقاط القوة بـ إنبي قبل مواجهة اليوم

اشتهر عند المصريين القدماء.. المأذون بين العمة والقفطان والملابس الكاجوال.. نوستالجيا

هو سكورد: محمد صلاح أفضل لاعب في الدوريات الأوروبية

حوّل الشوارع لأنهار.. إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا بسبب إعصار مدمر

بعد قرار رابطة الأندية بتعديله.. ما هو شكل درع الدوري الجديد؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية ونقلها للعناية المركزة

فى حوار خاص| رئيس مركز التنبؤ بالمناخ : شتاء 2022 سيكون قارسًا .. بركان لا بالما ليس مؤثرا على مصر .. ونشارك بقوة فى مؤتمر 2022 .. فيديو

بعد حكم عودته لرئاسة الزمالك .. تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

ترتيب صادم لـ محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

فيديو جراف.. بلا رحمة.. أب يحاول قتل طفلته بالساطور

اطلبي الطلاق فورا لو ضربك .. بماذا تنصح هبة قطب الزوجات؟ |فيديو

فيديو جراف.. دون خسائر.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ