الهذيان وتساقط الشعر أبرزها.. أعراض فيروس كورونا الأكثر انتشارا في مصر

حذرت الحكومة خلال الأيام الماضية من زيادة أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا؛ حيث أكدت وزارة الصحة من اقتراب ذروة الموجة الرابعة وظهور سلالات جديدة له، لذا فإن أغلب الأشخاص يبحثون عن أعراض فيروس كورونا الجديدة للوقاية من الإصابة به، وتجنب انتشار العدوى.

أعراض فيروس كورونا الجديدة



تعتبر الحمى والإرهاق والسعال الجاف، من الأعراض الرئيسية لعدوى فيروس كورونا؛ ولكن هناك بعض الأعراض الأخرى التي يعاني منها بعض المصابين بالعدوي كـ الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزداد تدريجيًا، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض.





ويواجه الأشخاص خلال عدوى فيروس كورونا الشديدة بعض الأعراض الخطيرة، وتشمل : الفشل التنفسي والالتهاب الرئوي الذي يتطلب التنفس الاصطناعي، والذي يصاحبه بـ فقدان حاستي الشم والتذوق بشكل مفاجئ، خاصة إذا كان الشخص لديه تاريخ مرضي أو يعاني من الجيوب الأنفية، وفقا لما نشر في الموقع الأمريكي Study Finds.



وهناك بعض الحالات النادرة من المصابين بعدوى فيروس كورونا تظهر عليهم أعراض طفح جلدي في كل مناطق الجسم، من الوجه وحتى تورم واحمرار في القدمين، ويتنوع بين طفح جلدي عادى وفقاعات، وأحيانًا أقل في أصابع اليد، ويسبب العرض في بعض الأحيان ألمًا وحكة في الأصابع، مع ظهور بثور وتورم عند لمسها.

أعراض فيروس كورونا الجديدة



ويقول الأطباء، إنه زادت عدد حالات تساقط الشعر المؤقتة، والجفاف بين المصابين بعدوى فيروس كورونا، والتي تُعرف أيضًا باسم تساقط الشعر الكربي، وهو أحد أسباب الإجهاد البدني والعاطفي، ويمكن التخلص من هذا العرض عن طريق ممارسة الرياضة والتخلص من التوتر وتناول نظام غذائي متوازن.



وكشفت دراسة جديدة، أن الهذيان يعتبر أحد الأعراض الشائعة بين مرضى فيروس كورونا، وعادة ما يكون مصحوبًا بأعراض تشمل الارتباك وعدم القدرة على التفكير بوضوح.



وأظهرت دراستان جديدتان، أنّ النساء الحوامل اللواتي يُصبن بأعراض كورونا، يتعرضن لمضاعفات طارئة ومشكلات أخرى في حملهن، تصل في بعض الأحيان إلى تعريض أطفالهن للخطر.



وأشارت الدراسة، إلى أنّ الأطفال الذين يُولدون لأمهات مصابات بأعراض فيروس كورونا، أكثر عرضة للحاجة إلى دعم الأكسجين وأكثر عرضة للدخول إلى وحدة العناية المركزة.