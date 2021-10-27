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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. عميد أداب القاهرة: تخفيض درجة القبول في قسم الجغرافيا لـ310.. التعليم العالي توضح تفاصيل البرنامج التدريبي للأطباء بمستشفيات الجامعات المصرية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي توضح تفتصيل البرنامج التدريبى للاطباء بمستشفيات الجامعات المصريه طبقا للاتفاقيه الموقعه مع إداره مستشفيات باريس

 

أعلنت الإدارة المركزيه للبعثات عن البرنامج التدريبى للاطباء فى مجال زراعة وجراحه الكبد طبقاً للاتفاقيه الموقعه مع إدارة مستشفيات باريس بفرنسا ووفقاً للشروط التى نص عليها قانون البعثات رقم 149 لسنه 2020 .

 

عميد اداب القاهرة : تخفيض درجة القبول فى قسم الجغرافيا إلى 310

 

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن تخفيض درجة القبول فى قسم الجغرافيا خلال العام الدراسى الجديد 2021-2022 . 

 

بدء امتحانات تحديد المستوى في مادتي الرياضيات والإنجليزية بهندسة عين شمس

 

أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس عن موعد عقد امتحانات تحديد المستوى في مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية، حيث سيكون اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.

 

 

تعرف على الأوراق المطلوبة للتحويل بين الجامعات الأهلية

 

الاوراق المطلوبة وشروط التحويل بين الجامعات الأهلية.. من العبارات التي تصدرت محركات البحث خلال الايام القليلة الماضية، يتسائل عدد كبير من الطلبة والطالبات عن قواعد التحويل بين الجامعات الأهلية 2021- 2022، حتى يتمكنوا من إجراء التحويل بنجاح.

 

جامعة أسوان تهنئ 5 أساتذة ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم


 صرح الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بأنه في ظل النجاحات المتتالية لجامعتنا العريقة علي عدة أصعدة، لاسيما التصنيفات الدولية وهو ما أسعد إدارة الجامعة لظهور علماء من الجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم. 

 

 

اليوم.. جامعة أسيوط تحتفل بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد

 

تحتفل جامعة أسيوط  مساء اليوم الأربعاء بالذكرى الــ48 لنصر أكتوبر العظيم ، والذى ينظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة بأرض المخيم الكشفى بالجامعة، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط. 

 

اخبار التعليم جامعة القاهرة عميد اداب القاهرة اداب القاهرة البرنامج التدريبي

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