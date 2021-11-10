البلاك فرايدي 2021.. 500 ألف جنيه غرامة رفض استرجاع السلعة المباعة

تبدأ المتاجر الكبرى والمتاجر الالكترونية بعمل تخفيضات وخصومات كبرى تصل إلي 70% بمناسبة عروض البلاك فرايدي 2021، وذلك على جميع منتجات الملابس الرجالي والحريمي والأطفال ومستلزمات البيت والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية والأجهزة التكنولوجية الحديثة ولعب الأطفال وكل ما يحتاجه البيت العصري.

وتشهد الدول العربية ومن ضمنها مصر، عروض البلاك فرايدي في شهر نوفمبر كل عام، وبعض المتاجر تقوم بعمل العروض والتخفيضات كل جمعة خلال شهر نوفمبر، إلا أن الموعد الرسمي لها يوم الجمعة 26 نوفمبر .

رغم الإقبال الشديد الذي يشهده البلاك فرايدي نظرا للعروض والخصومات في هذا اليوم، إلا أن هناك شكاوى من قبل البعض حول العروض والإعلانات الوهمية المضللة، إلى جانب النصب والتلاعب من قبل بعض المتاجر والشركات.

وفي هذا السياق، وضع قانون حماية المستهلك، عدد من العقوبات الرادعة لحماية المشتري أو المستهلك من تلاعب التجار وأصحاب المحلات، ومنها عقوبة رفض استبدال أو استرجاع السلع المباعة.

عقوبة رفض استرجاع السلع

نصت المادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها ما دام أنها على حالتها بشرط توافر الفاتورة، ويجب ألا يكون تم استخدام السلعة أو فك تغليفها.

ويستثني من المادة السابقة، الملابس الداخلية وفساتين الزفاف والأفراح والحُلي والمجوهرات، وفي حالة وجود عيب في السلعة يحق للمستهلك إعادة السلعة خلال 30 يوم، وحال مخالفة هذه المادة تصل العقوبة لغرامة 500 ألف جنيه على المخالف.

ولجهاز حماية المستهلك، صلاحية إزالة أسباب الشكوى خلال فترة محدودة، بمعنى أن بعض المشكلات يتم حلها بالتليفون، حيث يقوم المحقق التابع للجهاز بالاتصال بالتجار ويقوم برد الأموال للمستهلك فورًا وهو واقف بمكانه، وحال عدم استجابة التاجر يتم توجه سيارات الضبطية القضائية للتاجر، ويتم رد الأموال وتحرير محضر للتاجر المخالف.