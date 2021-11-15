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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالعشرة.. إنجلترا تتأهل لكأس العالم بانتصار كاسح على سان مارينو

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

تأهل منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بفوزه الكاسح على سان مارينو بعشرة أهداف دون رد، في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية.

هاري ماجواير افتتح التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة السادسة، أعقبه فابري لاعب سان مارينو بالهدف الثاني بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 16.

وسجل هاري كين 4 أهداف متتالية في الدقائق 27، 32، 39، 42، أعقبه سميث رو بالهدف السابع في الدقيقة 58.

وسجل مينجز الهدف الثامن لـ إنجلترا في الدقيقة 69، فيما أحرز تامي إبراهام الهدف التاسع في الدقيقة 78، قبل أن يختتم بوكايو ساكا مهرجان الأهداف لمنتخب “ الأسود الثلاثة” بتسجيله الهدف العاشر في الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إنجلترا للنقطة 26 في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة، فيما توقف رصيد سان مارينو عند صفر من النقاط في المركز السادس والأخير.

وفي نفس المجموعة، خسر المنتخب البولندي أمام المجر بهدفين مقابل هدف، لكنه كان قد ضمن تأهله للملحق الفاصل.

تشكيل إنجلترا

وضم تشكيل منتخب إنجلترا

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: هاري ماجواير - كونور كوادي - تيرون مينجز

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - كالفن فيليبس - جود بيلينجهام - بوكايو ساكا

خط الهجوم: إيميل سميث رو - فيل فودين - هاري كين

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