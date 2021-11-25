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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم "الخميس" 25-11-2021، في مصر تراجعاً كبيرا مقارنة بالأسعار في الأيام الماضية، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من التراجع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا بمنتصف العام السابق 2020، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ما دون الـ800 جنيه مجدداً في مصر ووصل إلى 785 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 :785  جنيها اليوم الخميس 25-11-2021  بينما سجل سعر جرام الذهب  عيار21 : 778 جنيها الأسبوع الماضي 820 جنيها اي تراجع نحو 31 جنيها ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي  774 جنيها.

 

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

 

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أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 785 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 مسجلا 897 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 

وووصل سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 22 إلى 825 جنيها

 

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 21 : 785 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 18  : 672 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 27,972 جنيها

 

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس  : 6,280 جنيهات

سعر كيلو الذهب 

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 899,429 جنيها

 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الخميس في مصر بالمصنعية فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية. 

 

شراء الذهب 

وأكد هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسباب تراجع أسعار الذهب حالياً، هو إرتفاع سعر الدولار الأمريكي، وعدة عوامل سياسية دولية مهمة.

 

وأوضح “ميلاد” في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن العوامل تتمثل في قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعيين أول رئيس للاحتياطي الفيدارلي لولاية ثانية في منصب نائب رئيس البنك المركزي، وتغيير السياسة النقدية الأمريكية، وكذلك إرتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات.

 

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن هناك أزمة عنيفة في السوق، سببها  اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي لمصادر الطاقة حيث يوجد نقص عالمي في مصادر الطاقة وأزمة في الدول الصناعية الكبرى، ما أدى إلى تحرك المستثمرين للاستثمار في الدولار.

 

وحول توقعاته لـ أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، أكد عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه متوقع خلال ديسمبر المقبل إتجاه أسعار الذهب إلى الإرتفاع مرة أخرى، لافتاً إلى أنه ينصح المستهلكين بالشراء فى الوقت الحالي، وإستغلال تراجع الأسعار.

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