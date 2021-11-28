مصر تعلن الطوارئ.. ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

تجددت حالة الذعر في أنحاء العالم مرة أخرى، بعد ظهور "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا، التي اعلنت عنه دولة جنوب افريقيا، وسارعت عدد من الدول باعلان حالة الطوارئ، على رأسها مصر، بوقف الطيران المباشر من جنوب افريقيا.



إجراءات دولية

بدأت الحدود تغلق على بعض بلدان القارة السمراء، إذ قررت دول أوروبية عدة تعليق الرحلات الجوية من هناك، بينما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرا صحيا، فقد أعلن اكتشاف المتحور الجديد، الذي قد يكون معديا جدا يوم الخميس الماضي في جنوب إفريقيا، كما أعلن عن رصد إصابة أولى به في أوروبا وتحديدا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

وعلى الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية التي نصحت بعدم فرض قيود على السفر، حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا، وخمس دول مجاورة لها، فيما اتخذت دول أخرى إجراءات مماثلة بينها البرازيل والمغرب والأردن.

كما أوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبية وإليها.

غضب جنوب افريقي

اعلنت حكومة جنوب إفريقيا، عن غضبها من ردود الأفعال، واعتبرت القرارات الصادرة من بعض دول العالم "متسرعة"، ورأت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، أن القلق الفوري يكمن بالضرر الذي سيلحق هذا القرار بالصناعات السياحية والشركات، خصوصاً أن هذه الإجراءات تشكّل ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة، عندما تكون حدائق الحيوانات والفنادق ممتلئة عادة.

وتسببت المخاوف المتعلقة بهذا المتحور الجديد بانخفاض أسعار النفط وتراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية، فيما أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، أن فهم مستوى انتقال وشدة المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي رصد في جنوب إفريقيا يحتاج إلى أسابيع عدة.

من جهتها، قالت الوكالة الأوروبية للأدوية، الجمعة، إنه من السابق لأوانه التخطيط لتكييف اللقاحات مع المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي اكتشف في جنوب إفريقيا.



مصر تعلن الطوارئ



أعلنت الحكومة المصرية، إجراءات عدة للتصدي لذلك المتحور، حيث أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا قرارات جديدة صرح بها السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، متضمنة أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت ايقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب افريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذى أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضرورى أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

السفير نادر سعد

وأشار إلى أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن تلك الدول: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، حيث من المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة(ترانزيت)، حيث سيتم اجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أى حالة ايجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر (ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ايجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 ايام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، كما يستمر متابعته لمدة سبعة ايام اخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.

وأضاف السفير نادر سعد: سوف تخطر خطوط ومكاتب الطيران بالاجراءات، وخصوصا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول اجراءات الحجر الذاتي قبل الركوب.



اجراءات وزارة الصحة



قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإلتزام بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما فيها ارتداء القناع الواقي "الكمامة"، والبعد البدني، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح، يمثل حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

الدكتور حسام عبد الغفار

أضاف الدكتور حسام عبد الغفار القائم بدور المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم، بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم "أوميكرون"، مشيرا إلى أن الوزارة أيضاً، تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.

وأكد أن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات والوفيات الشديدة الناجمة عن الإصابة COVID-19، مشيراً إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.

وقال "عبد الغفار" إن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات التصدي للجائحة.

سفارة مصر في جنوب افريقيا

السفير أحمد الفاضلي



قال السفير أحمد الفاضلي، السفير المصري في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وليسوتو، إن عدد المواطنين في جنوب إفريقيا 60 مليون مواطن، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا تمر بالموجة الثالثة لكورونا، ولم تدخل الموجة الرابعة بعد، وعدد الإصابات المسجلة يوميا حوالي 3000 حالة.

وأضاف، أن ذروة الموجة الثالثة في جنوب إفريقيا سجلت 26 ألف إصابة، منوها الى أن جنوب إفريقيا تنتظر الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وأشار الفضالي، إلى أن جنوب إفريقيا عندها قدرات طبية جيدة، وشفافية في الإفصاح عن أعداد الإصابات، وإجراء تحاليل للمواطنين للكشف عن كورونا، لافتا إلى أن دولة جنوب إفريقيا أول من أعلن عن المتحور الجديد "أوميكرون" بعد اكتشافه.

وتابع: "كسفارة شكلنا فريقا للتعامل مع أزمة المتحور الجديد، ووضعنا رقم هاتف للتواصل مع السفارة، وهو 0027763880808، ويستطيع أي مواطن يواجه مشكلة التواصل مع السفارة من خلاله،والإبلاغ عن حالات الإصابة بالمتحور الجديد".

وأوضح الفضالي، أن عددا من الدول أوقفت الطيران المباشر من جنوب إفريقيا، ولكن الطيران الجنوب إفريقي يعمل بدون مشاكل حتى الآن.