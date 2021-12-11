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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم...بدء دعم المصروفات الدراسية للطالبات بـ "بنات عين شمس".. وزير التعليم ينفي حذف أجزاء من المناهج بأي صف دراسي..انطلاق ملتقى توظيف بكلية التربية الفنية حلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الاحد ... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تنظيم المؤتمرات العلمية

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

اخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية لبيانات طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.. الخميس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اخر موعد لـ تسجيل الاستمارة الالكترونية لبيانات طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي "إلكترونيا" يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 .

 اليوم انطلاق ملتقى التوظيف الثاني لكلية التربية الفنية جامعة حلوان

داخل رحاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ينطلق هذا الملتقى الهام "ملتقي التوظيف الثاني لطلاب الكلية" يوم ١١ ديسمبر الجارى؛ بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب، ويقام الملتقي بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس واصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية وذلك في إطار التعاون المجتمعي لإتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.

احصل على فرصة بالمنح التنافسية للعام الدراسي 2022 / 2023 المقدمة من المجر.. تفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منحً  لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر  للحصول على درجة  الدكتوراه باللغة الإنجليزية في أى مجال ذات الاهتمام بما فى ذلك مجال الفنون والأدب  .

وزير التعليم : اعلان تفاصيل تعديل مناهج الثانوية العامة وموقف الراسبين قريبا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان قرار إلغاء التشعيب الى علمي علوم وعلمي رياضة ، يتم بعد إعادة صياغة مناهج الثانوية العامة وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والادبي 

 إعلام القاهرة تنظم ملتقى شباب الإعلام العربى ... غدا

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الدورة الثانية لمهرجان وملتقى شباب الإعلام العربى فى الفترة من 12 الى ١٤ ديسمبر الجاري  تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،  و الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية  التنفيذي للملتقى الدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

بدء دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات بـ "بنات عين شمس"

 قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم فتح باب دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات ابتداء من اليوم السبت الموافق ١١ديسمبر  علي أن يتم تسليم الأبحاث الاجتماعية من 9:30 صباحا حتي 1 ظهرا، وفقا للجدول المحدد لكل فرقة.

وزير التعليم: أنصح الطلاب الحصول على لقاح كورونا بعد موافقة ولي الأمر

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، انه لن يتم منع أى طالب من تأدية الامتحان او الحضور بالمدرسة بسبب عدم التطعيم ضد كورونا

 

وزير التعليم ينفي حذف أجزاء من المناهج بأي صف دراسي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه لا يوجد اي قرار ب حذف أي اجزاء من المناهج في أى صف دراسي. 

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