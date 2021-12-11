اخبار التعليم...بدء دعم المصروفات الدراسية للطالبات بـ "بنات عين شمس".. وزير التعليم ينفي حذف أجزاء من المناهج بأي صف دراسي..انطلاق ملتقى توظيف بكلية التربية الفنية حلوان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اخر موعد لـ تسجيل الاستمارة الالكترونية لبيانات طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي "إلكترونيا" يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 .

داخل رحاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ينطلق هذا الملتقى الهام "ملتقي التوظيف الثاني لطلاب الكلية" يوم ١١ ديسمبر الجارى؛ بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب، ويقام الملتقي بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس واصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية وذلك في إطار التعاون المجتمعي لإتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منحً لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية في أى مجال ذات الاهتمام بما فى ذلك مجال الفنون والأدب .

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان قرار إلغاء التشعيب الى علمي علوم وعلمي رياضة ، يتم بعد إعادة صياغة مناهج الثانوية العامة وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والادبي

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الدورة الثانية لمهرجان وملتقى شباب الإعلام العربى فى الفترة من 12 الى ١٤ ديسمبر الجاري تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية التنفيذي للملتقى الدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم فتح باب دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات ابتداء من اليوم السبت الموافق ١١ديسمبر علي أن يتم تسليم الأبحاث الاجتماعية من 9:30 صباحا حتي 1 ظهرا، وفقا للجدول المحدد لكل فرقة.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، انه لن يتم منع أى طالب من تأدية الامتحان او الحضور بالمدرسة بسبب عدم التطعيم ضد كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه لا يوجد اي قرار ب حذف أي اجزاء من المناهج في أى صف دراسي.