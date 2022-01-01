خبرx ترند.. إلهام شاهين تشعل التيك توك برفقة شقيقها.. رسالة رومانسية من رامي رضوان لزوجته..غادة عادل وحسن الرداد يحتفلان بالعام الجديد بالرقص

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

حرص الاعلامي رامي رضوان علي تهنئة زوجته دنيا سمير غانم بعيد ميلادها .

و نشر رامي رضوان صورة تجمعه بزوجته .وعلق علي الصورة قائلا : اسعد عيد ميلاد حبي

أنا محظوظ لوجودك في حياتي .

حرصت الفنانة أيتن عامر علي تهنئة زوجها بعيد ميلادة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت أيتن عامر صورة لها برفقة زوجها و علقت قائلة : مش عارفة اكتبلك ايه فى عيد ميلادك ، ربنا يخليك ليا بحبك اوى اوى و ربنا يفرحك و يوفقك و تبقى كل سنة احسن و اطيب من اللى قبلها.

احتفل الفنان حسن الرداد مع النجمة غادة عادل، بعام 2022 بفيديو جديد من كواليس مسرحية نص الليل التى تعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهر حسن الرداد وغادة عادل وهم يحتفلان بالعام الجديد بالرقص الهيستيري و علق قائلا : بمناسبة السنة الجديدة حبيت أبداها بفيديو عاقل من كواليس مسرحية فى نص الليل، كل عام وحضراتكم طيبين".

حرصت الفنانة مي كساب علي الاحتفال بالعام الجديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت مي كساب فيديو جديد من منزلها و علقت قائلة: أحلي نعم في الدنيا البيت والأهل والستر والصحة والرضا ربنا يديمها علينا وعليكم كل سنه وأنتم طيبين وسنة جديده سعيدة مليانة خير وبركة ورزق ونجاح إن شاء الله #2022#مي_كساب

هنأ الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين جمهوره بالعام الجديد وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك.

ونشر أمير شاهين فيديو كوميدي برفقة شقيقته وعلق قائلا : اول تيك توك لإلهام شاهين 2022.

عبر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادتة بالعام الجديد و احتفالات موسم الرياض .

وكتب تركي آل الشيخ عبر تويتر : الله الله عبدالمجيد وبدعو كل الفنانين واشكرهم والفنانات ... وابدع اخوي سالم الهندي حفله تاريخيه والدوغجي اليوم صوره راااائعه زي عوايده #موسم_lلرياض تخيل اكثر٢٠٢٢.