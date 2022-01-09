أخبار السيارات.. أرخص 5 سيارات موديل 2022 في مصر.. والميكانيكي بيقولك كيف تتعامل مع مشاكل الشبورة الجوية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

يشكل عامل السعر اهمية كبيرة، بين راغبي اقتناء السيارات موديل 2022، بينما تقدم شركات تصنيع السيارات العالمية باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، لتتوافر الكثير من الخيارات وفقًا للميزانية الشرائية المحددة من قبل كل شخص.

تمكنت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ان تحتل مكانة متميزة وسط موديلات 2022، حيث يضم السوق الكويتي نخبة من هذه الاصدارات، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

الميكانيكي بيقولك.. تتعدد المشكلات الجوية الخاصة بفصول العام، مثل العواصف الترابية، او تساقط وهطول الامطار، إلى جانب تساقط الثلوج ايضا، لكن تعتبر مشكلة الشبورة المائية واحدة من اخطر الظواهر الجوية، وخاصة عندما يتعلق الامر بقيادة السيارات.

تقدم شركة ميتسوبيشي باقة متنوعة من الاصدارات داخل الاسواق العالمية والمصرية، ومنها النسخة اكليبس كروس موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، والتي تضم العديد من التقنيات سواء كانت الرفاهية والتحكم، او برامج الحماية، ودعم قائد المركبة بحسب الفئات المطروحة ايضا.

تمكنت شركة هوندا اليابانية أن تكتب اسمها بأحرف من ذهب وسط عالم المحركات، نسبة إلى تاريخها العريق واصداراتها المتنوعة، سواء كانت في مجال تصنيع السيارات، أو الدراجات النارية ايضا.

تنتمي السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 إلى فئة السيدان، التي تقدم داخل السوق المصري عبر باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب عناصر التحكم ودعم قائد المركبة، بالاضافة إلى عناصر الحماية والامان.