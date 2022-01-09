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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أرخص 5 سيارات موديل 2022 في مصر.. والميكانيكي بيقولك كيف تتعامل مع مشاكل الشبورة الجوية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

أرخص 5 سيارات موديل 2022 في مصر .. صور

يشكل عامل السعر اهمية كبيرة، بين راغبي اقتناء السيارات موديل 2022، بينما تقدم شركات تصنيع السيارات العالمية باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، لتتوافر الكثير من الخيارات وفقًا للميزانية الشرائية المحددة من قبل كل شخص.

 

من فئة الـ SUV .. 5 سيارات موديل 2022 في السوق الكويتي|صور

تمكنت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ان تحتل مكانة متميزة وسط موديلات 2022، حيث يضم السوق الكويتي نخبة من هذه الاصدارات، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

 

الميكانيكي بيقولك .. كيف تتعامل مع مشكلات الشبورة الجوية

الميكانيكي بيقولك.. تتعدد المشكلات الجوية الخاصة بفصول العام، مثل العواصف الترابية، او تساقط وهطول الامطار، إلى جانب تساقط الثلوج ايضا، لكن تعتبر مشكلة الشبورة المائية واحدة من اخطر الظواهر الجوية، وخاصة عندما يتعلق الامر بقيادة السيارات.

 

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2022 .. صور

تقدم شركة ميتسوبيشي باقة متنوعة من الاصدارات داخل الاسواق العالمية والمصرية، ومنها النسخة اكليبس كروس موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، والتي تضم العديد من التقنيات سواء كانت الرفاهية والتحكم، او برامج الحماية، ودعم قائد المركبة بحسب الفئات المطروحة ايضا.

 

بتصميم أكبر .. هوندا تكشف النقاب عن سكوتر SH 350i |صور

تمكنت شركة هوندا اليابانية أن تكتب اسمها بأحرف من ذهب وسط عالم المحركات، نسبة إلى تاريخها العريق واصداراتها المتنوعة، سواء كانت في مجال تصنيع السيارات، أو الدراجات النارية ايضا.

 

تبدأ من 255 ألف جنيه.. أسعار هيونداي النترا HD موديل 2022|صور

تنتمي السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 إلى فئة السيدان، التي تقدم داخل السوق المصري عبر باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب عناصر التحكم ودعم قائد المركبة، بالاضافة إلى عناصر الحماية والامان.

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