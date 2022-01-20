دينا بدر تكشف مميزات الأبراج وعيوبها وأكثرها رومانسية وخفة دم ونكد.. شاهد

دينا بدر تكشف لـ «صدى البلد»:

أكبر مميزت الأبراج الفلكية

أبرز عيوب الأبراج الفلكية

5 أبراج تمتلك الحادسة السادسة

تحذر من 4 أبراج تعشق النكد

وتكشف عن 4 أبرج دمها خفيف

تعد الرغبة في معرفة البشر والتمعن في شخصياتهم المختلفة خاصة المقربين محل اهتمام الجميع، ويلجأ كثيرون إلى علم الأبراج لمعرفة الصفات المخلتلفة لكل الأبراج شامل المميزات والعيوب لكل من الأبراج المائية والترابية والهوائية والنارية وغيرهن من الأمور المتعلقة بالعلاقات الشخصية.

وخلال ندوة لها في موقع «صدى البلد» أجابت دينا بدر، الكاتبة المتخصصة في علم الأبراج في عدد من الصحف والمجالات سابقاً، وعلى السوشيال ميديا حالياً، حيث يتابعها الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك، انستجرام، يوتيوب» على أبرز المتشابهات والفروقات والطرائف والعجائب حول شخصيات الأبراج الفلكية، وإلى نص الحوار..

ما هي مميزات الأبراج الهوائية -الدلو والميزان والجوزاء-؟

أكبر ميزة في أول برج من الأبراج الهوائية «برج الدلو» أنه يقدر على فهم من أمامه بسهولة فلا يحتاج منه لبذل مجهود كبير ليفهمه، كما أنه لا يركز على سلبيات من أمامه، ويفرض حسن النية بشكل كبير، وأكبر ميزة في ثاني برج من الأبراج الهوائية «برج الميزان» أنه يقدر على التعامل مع كل الناس بشكل متوازن، كما أنه يعرف بعدله في الأمور، وتهوينه على غيره حتى في ظل مشاكله بكل دبلوماسية، وأكبر ميزة في ثالث برج من الأبراج الهوائية «برج الجوزاء» أنه من أفضل شخصيات الأبراج في الحديث والنقاش وسماع غيره رغم أن الكثريين قد يعتقدون أنه بلا ميزة كبيرة.

وما هي مميزات الأبراج الترابية -الجدي والثور والعذراء-؟

وتعد أكبر ميزة في أول برج من الأبراج الترابية «برج الجدي» أنه يقدر على تحمل المسؤولية في أغلب الأحيان، فعندما تريديه تجديه، كما أنه يحسب لكل خطوة قبل الدخول عليها تفادياً لأي فشل كما أنه يضع الحلول بمنتهي السرعة والحرافية لأي مشكلة قد تواجهه، وأكبر ميزة في ثاني برج من الأبراج الترابية «برج الثور» أنه برج صاحب قلب أبيض جداً رغم عدم اعتقاد الكثريين لذلك إضافة إلى أنه دائماً ما ستجديه في ظهر من يحب باستمرار من أهل بيته أو أصدقائه أو أقاربه ومعارفه، وأكبر ميزة في ثالث برج من الأبراج الترابية «برج العذراء» أنه برج «لماح» ويقدر على فهم من أمامه بسهولة، كما أنه يجيد الاهتمام بذكاء بكل من حوله ويقدر على التواصل معهم.

وماذا عن مميزات الأبراج المائية-السرطان والعقرب والحوت-؟

أما بالنسبة لأكبر ميزة في أول برج من الأبراج المائية «برج السرطان» أنه يعطى من حوله باستمرار دعم نفسي بالحب والاهتمام، وأكبر ميزة في ثاني برج من الأبراج المائية «برج العقرب» أنه برج صاحب قلب طيب، ويحب من حوله بعمق شديد، كما أنه يتأثر بحذلان من حوله، وأكبر ميزة في ثالث برج من الأبراج المائية « برج الحوت» أنه برج عاطفي جداً، ويتحمل فوق طاقته من أجل من يحب، فلديه إيثار كبير للغير، ويخلق لهم أعذار كثيرة لكي لا يفعل أي مشكلة أو أزمة.

وبالنسبة لمميزات الأبراج النارية-الأسد والحمل والقوس-؟

وعن مميزات الأبراج النارية فتعد أكبر ميزة في أول برج من الأبراج النارية «برج الأسد» أنه برج صاحب كاريزما وشخصية وهيبة، وهذا قد يمثل عيب بالنسبة لمجموعة من الناس، لكنه في ذات الوقت مصدر أمان وحماية لأصدقائه، وأكبر ميزة في ثاني برج من الأبراج النارية « برج الحمل» أنه برج طموح ولديه إصرار كبير على الوصول لكل هدف يريده، وقدرة على تشجيع الآخريين وتحميسهم، وأكبر ميزة في ثالث برج من الأبراج النارية «برج القوس» أنه برج خفيف الظفل ويتفادى النكد والطاقة السلبية طوال الوقت.

وما هي عيوب الأبراج الفلكية المائية -السرطان والعقرب والحوت-؟

بداية ممكن يكون عيب كل برج ميزة فيه، وهذا يتوقف على طبيعة من يتعامل معه، فلو كان صاحب البرج الفلكي ذا شخصية عنيدة ومن يتعامل معه شخصيته هادئة، الدنيا بتمشي بدون مشاكل أو تأثير كبير للعيب، وبالنسبة لأكبر عيب في أول برج من الأبراج المائية «برج السرطان» الاختفاء المفاجئ بدون أي تبرير، كما أنه ينتظر ممن أمامه أن يكتشف الخطأ الذي ارتكبه تجاه صاحب برج السرطان، فهو برج قليل العتاب كثير المفاجآت الصادمة.

وأكبر عيب في ثاني برج من الأبراج المائية وهو «العقرب» ليس غموضه أو انقاميته ممن أذاه، لكن عيبه الأكبر أنه يطلب من الناس أن يعاملوه بطريقة هو لا يعتمدها في التعامل معهم، فتجده يطلب من الأشخاص من حوله أن يثقوا فيه ثقة عمياء، وهو لا يثق فيهم بنفس القدر، وكذلك يغار على من يحبه بشكل كبير، ولا يتقبل الغيرة عليه بنفس القدر، وكذلك يحب معرفة كل المعلومات عن غيره، ولا يعطى نفس القدر عن نفسه.

وأكبر عيب في ثالث برج من الأبراج المائية وهو «الحوت» يتمثل في تفضيله أن يعيش في حلم عن الواقع من حوله، فهو يرغب طوال الوقت في حياة وردية، ويعيش مع نفسه في حياة مليئة بالرومانسية التي تفرحه، حتى أنه من الممكن أن يحب شخصية لمدة 10 سنوات ولا يعلم أحد عنه شيئاً.

وما هي عيوب الأبراج الهوائية -الدلو والميزان والجوزاء-؟

أكبر عيب في أول برج من الأبراج الهوائية وهو «الدلو» أنه لا يفصح عن مشاعره؛ فيشعر من يتعامل معه بعدها أنه شخص بارد، وبالفعل طبيعته تميل أكثر للروتينية والركوز.

وتابعت دينا بدر أن أكبر عيب في ثاني برج من الأبراج الهوائية وهو «الميزان» هو كثرة تفكيره في أي قرار يتخذه مما ينعته بصفة «عدم الحسم»، حيث إنه من الممكن أن يظل يفكر في قرار ما لمدة شهور.

وواصلت دينا بدر أن أكبر عيب في ثالث برج من الأبراج الهوائية وهو «الجوزاء» هو تغيير رأيه من فترة لأخرى وكذلك وعوده، فهذا مما يجعل الناس لا تصدقه طوال الوقت أو تأخذ كلامه على محمل الجد، كما أنه يغير رأيه سريعاً، ولا يحب الالتزام بأي روتين عكس الأبراج الترابية التي تمتاز بالركوز.

وما هي عيوب الأبراج الترابية -الجدي والثور والعذراء-؟

أكبر عيب في أول برج من الأبراج الترابية وهو «الجدي» كثرة تفكيره في الأمور حتى البسيطة، فلو هناك “خروجة” مع أصحابه، “هتلاقيه معقد الدنيا، هنخرج مع مين؟ وهنقعد قد إيه؟ وفين؟ إلخ”.

وأكبر عيب في ثاني برج من الأبراج الترابية وهو «الثور» أنه يرى نفسه دائماً على صواب، ويريد ممن أمامه أن يقول له «طيب وحاضر وخلاص ولا يسمع لأي شخص يقول له «انت غلط أو صحح من أفكارك».

وأكبر عيب في ثالث برج من الأبراج الترابية وهو «العذراء» أنه لا يختار الأسلوب الأفضل عند الحديث عن أي سلبيات فيمن أمامه، فتجده ينتقد غيره بدافع حب وخوف قائلاً على سبيل المثال: «إيه القرف دا؟!» كما أنه دائم البحث عن المثالية.

الأبراج التي تمتلك الحادثة السادسة 5 أبراج فلكية.. فمن هم أصحابها؟

الحاسة السادسة أو القدرة على قراءة الأفكار صفة لا تتمتع بها كل الأبراج الفلكية على حد سواء، فهناك أبراج تستطيع أن تتوقع أفعال الأشخاص أو الأشياء أكثر من غيرها، وهناك 5 أبراج تتوقع ما لا يقدر أي شخص على توقعه وإدراكه نظراً لأنها تلاحظ كافة التفاصيل حتى وإن لم تظهر، كما أنها تُعرف بتفكيرها الزائد.

وأول الأبراج الفلكية التي تمتلك الحاسة السادسة برج « الحمل » فهو لديه قدرة على قراءة الشخصيات والأفكار، والبرج الثاني من الأبراج الخمسة التي تمتلك الحاسة السادسة برج «الدلو» والبرج الثالث برج «الحوت»، وهو برج يضع نفسه مكان الشخص الذي أمامه فيسهل عليه توقع ردوده وأفعاله.

والبرج الرابع الذي يمتلك الحادسة الساسة من بين الأبراج الفلكية برج «العقرب» وذلك بسبب طبيعته التي تعتمد على التفكير كثيراً، وقدرته على تحليل المواقف وربط الأحداث ببعضها، أما البرج الخامس الذي لديه قدرة على قراءة الأفكار برج «العذراء» مبينة: «العذراء» برج ذكي جداً، فبيقدر يتوقع ورغم أنه عقله مصير لكنه لديه قدرة كبيرة على الإحساس باللي هيحصل».

ما هي الأبراج الرومانسية أو الأبراج الأكثر رومانسية خصوصاً من الرجال؟

أول برج من الأبراج الرومانسية «برج الثور» فهو صاحب شخصية ذات مشاعر فياضة ويثبت حبه بالأفعال أكثر من الأقوال، فلا تنتظري منه أقوال جميلة على قدر مواقف أجمل «بيبان في وقوفه جمبك».

وثاني برج من الأبراج الرومانسية «برج العقرب» وأصحاب هذا البرج عندما يقعون في الحب لا يرأون إلا من يحبونه ويعملون على فعل ما يرضيه طوال الوقت بمفآجات وما شابهها، لكنه في ذات الوقت يريد الأكثر من الشخص الذي يحبه؛ لذا عامليه على أنه طفل.

وثالث برج من الأبراج الرومانسية «برج الحوت» وهو برج يستحق بجدارة لقب «سوما العاشق» فهو يهوى التأمل في جمال من حبه ويسمعه أحلى الكلام ويحرص على مفآجاته من وقت لآخر ويلاحظ أدق التفاصيل الحلوة فيه، والبرج الرابع من الأبراج الرومانسية «برج السرطان» منوهةً بأن الميزة فيه أنه برج عقلاني في حبه.

الأبراج الفلكية التي تتمتع بخفة الدم و الـ «الفرفشة» 4.. فمن هم؟

هذه الأبراج تتمتع به من روح الفكاهة في حديثها وتصرفاتها مع الآخريين فلا تفضل أن تكون كئيبة لفترة طويلة، ويعد أول برج فلكي يعرف بذلك «برج الحمل» علماً أنه يأخذ وقتاً للتعامل مع الناس بهذه الروح كما أنه احيانا يمل ويكون نكدي، و ثاني برج يعرف بدمه الخفيف وروحه «الفرفوشة» «برج القوس» لكن أي جلسة يكون فيها تملىء بالهزار والتنطيط بدون أي حساب لزعل حتى لو كان في مناسبة حزينة.

وثالث برج يعرف بدمه الخفيف وروحه «الفرفوشة» «برج الجدي» لافتةً إلى أنه برج ساخر وبيتريق حتى على نفسه وأي حد وأي شيء «برج قلاش بمعني الكلمة»، ورابع برج يعرف بدمه الخفيف وروحه «الفرفوشة» «برج الميزان» مبينةً أن دمه خفيف بطريقة النكش «هتلاقي لو حد قاعد في مكان ونور شغال وعاوز يهزر يطفيه فجأة مثلاً».

وماذا عن الأبراج الفلكية التي تعشق النكد والدراما في أقولها أو أفعالها؟

للأسف الكثير من الناس يخشون التعامل مع الأبراج الفلكية ذات الحس الدرامي مفضلين التعامل مع الأبراج التي تتمتع بروح مرحة معظم الوقت سواء من البنات أو الشباب، وأول برج فلكي عاشق للنكد والدراما «برج السرطان» فهو برج يقدر الفرح بشكل كبير كما يعطى للحزن نصيبا كبيرا من طاقته «الفرح ما يبانش عليه قد الزعل».

وثاني برج من الأبراج الفلكية العاشقة للنكد «برج العقرب» موضحةً بأن السبب وراء ذلك أنه صاحب شخصية عميقة ويركز مع كل التفاصيل «فاللي قدامه هيحس إنه كئيب»، و ثالث برج من الأبراج الفلكية العاشقة للنكد «برج الحوت» منوهةً بأن المميز في هذا البرج أنه لا يشعر من حوله بطاقته السلبية ويعمل على الخروج منها سريعاً، ورابع برج من الأبراج الفلكية العاشقة للنكد «برج الثور» مبينةً أنه برج كئيب للغاية وقت حزنه والمحزن في التعامل معه وقتها أنه صعب ارضائه.