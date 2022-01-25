بمشاركة وزير الشباب والرياضة.. محافظ أسوان يلتقي شباب اعرف بلدك ذوي الهمم

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع انطلاق فعاليات المشروع القومي لرحلات الشباب "اعرف بلدك" بـ215 من الشباب ذوى الهمم القادرون باختلاف من متحدى الإعاقة المشاركين بالمشروع من 7 محافظات هي " الإسكندرية والدقهلية ومرسى مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر والقليوبية والقاهرة " على هامش زيارتهم للمعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بمحافظتي أسوان والأقصر خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير 2022.

وذلك بحضور محمد عبد الستار ممثل وزارة الشباب والرياضة ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بالوفد الزائر للمحافظة من الشباب على زيارتهم لأرض بلاد الذهب ، مشيداً بالدور الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة لتكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والترفيهية فى جميع الإتجاهات والمجالات من أجل توفير كافة الخدمات لأبنائنا الشباب لإعدادهم وتأهيلهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليصبحوا كوادر شبابية قادرة على مواجهة التحديات.

وأشار أشرف عطية بأن الجمهورية الجديدة تولى إهتمام غير مسبوق بكافة فئات المجتمع المصرى ، وخاصة ذوى الهمم الذين أصبحوا فى صدارة المشهد والرعاية من القيادة السياسية الذى يحرص لحصولهم على كافة الحقوق والمزايا ، ولاسيما النماذج المشرفة والقادرة بإختلاف على تغيير واقعها وحياتها إلى الأفضل.

وأكد المحافظ على أننا فى أسوان نسعى دائماً لتشجيع وإستثمار هذه المواهب والتى منها عبد الرحمن عمران مبتكر مصر الأول ، وأيضاً الطفلة الفنانة بسملة التى ترسم لوحات فنية متميزة بفمها ، كما أننا نسعى لتسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رمبات وفتحات وغيرها ، علاوة على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحياً وإقتصادياً وإجتماعياً وشبابياً ورياضياً وترفيهياً.

وقدم محافظ أسوان شكره لمنظمى هذه الرحلات الترفيهية لإتاحة الفرصة لذوى الهمم لزيارة معالم أسوان السياحية والأثرية والإستمتاع بطقسها المعتدل ، فيما شهد اللقاء تقديم أصحاب القدرات الخاصة العديد من الفقرات الفنية التي نالت إعجاب الحضور .

قامت لجنة من وزارة الزراعة بتفقد عدداً من مواقع إنتاج شتلات القصب بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور أيمن العش مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية ، ومستشار وزير الزراعة للمتابعة سعيد صالح ، والدكتور خالد السلامونى رئيس الادارة المركزية للمحطات، والدكتور هانى درويش المدير التنفيذى لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة الإيفاد وممثل للفاو.

لقاء محافظ أسوان بشباب مشروع أعرف بلدك

لقاء محافظ أسوان بشباب مشروع أعرف بلدك

لقاء محافظ أسوان بشباب مشروع أعرف بلدك