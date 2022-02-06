للحوامل.. تناول هذه الفاكهة أقوى من الفيتامينات لرفع المناعة

فوائد صحية غير متوقعة لتناول البطيخ أثناء الحمل للعناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك فيتامين أ ، ج ، ب 6 ، المغنيسيوم ، والبوتاسيوم ويحتوي البطيخ أيضًا على نسبة عالية من الألياف إليك الفوائد الصحية للبطيخ أثناء الحمل وفقا لموقع stylecraze



1. يخفف الحموضة



للجهاز الهضمي فهو يعالج الحموضة المعوية و مشاكل الهضم الأخرى .

2. يقلل من التورم في القدمين واليدين



التورم الخفيف في القدمين واليدين ، أمر شائع جدًا أثناء الحمل بسبب بمحتواه المائي العالي الذي يقلل من التورم .

3. يخفف من غثيان الصباح



البطيخ يحتوي على خصائص غذائية ومنشطة تمنع حدوث غثيان الصباح .

4. يمنع الجفاف



يُنصح جميع النساء الحوامل بتناول الكثير من الماء لمنع الجفاف. يمكن أن يسبب الجفاف تقلصات مبكرة ويؤدي إلى الولادة المبكرة.

يحتوي البطيخ على أكثر من 90٪ ماء وتناوله طريقة رائعة للحفاظ على رطوبتك .

5. يقلل من تقلصات العضلات



خلال فترة الحمل ، يمر جسم المرأة بمجموعة واسعة من التغييرات. يتسبب الوزن الزائد والهرمونات في آلام العضلات والعظام.

إن تناول البطيخ بأي شكل من الأشكال يساعد الجسم على التكيف بشكل أفضل مع هذه التغييرات وتخفيف تقلصات العضلات.

6. يقوي المناعة



تحتوي هذه الفاكهة على مادة الليكوبين ، أحد مضادات الأكسدة المسؤولة عن لونها الأحمر ، مما يساعد على تقليل فرص الإصابة بمقدمات الارتعاج بنسبة 50 بالمائة. كما أنه يلعب دورًا مهمًا في بناء مناعتك