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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذري من تناولها.. الفواكه الممنوعة على المرضعة بعد الولادة

الفواكه الممنوعة
الفواكه الممنوعة على المرضعة

هناك بعض الفواكه الممنوعة على المرضعة، لذا ينصح أغلب الأطباء بالاعتدال في تناول جميع الفواكه؛ حيث أن الفواكه هي مصدر غني للعديد من العناصر الغذائية، وقد تساعد أيضًا في تخفيف الإمساك الذي يعاني منه بعض المرضعات بعد الولادة

الفواكه الممنوعة على المرضعة 

ويمكن تناول كوبين من الفاكهة يوميًا، والتي يجب أن تحتوي على مجموعة متنوعة من الفاكهة المختلفة؛ حيث توصي وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بالفواكه التالية حيث أن هذه كلها مصادر ممتازة للبوتاسيوم ، وبعضها يحتوي أيضًا على فيتامين أ، مثل: 
 

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الشمام
البطيخ
موز
المانجو
المشمش
الخوخ
البرتقال
الجريب فروت الأحمر أو الوردي

 

ومن أبرز الفواكه الممنوعة على المرضعة الموالح وكل ما يحتوي على فيتامين سي، مثل: البرتقال والليمون واليوسفي والأناناس والكيوي والتوت بأنواعه والفراولة، لا يجب تناولها بكثرة في أثناء الرضاعة الطبيعية لأنها تسبب الإسهال لرضيعك، على الأقل تجنبي تناولها قبل الرضاعة مباشرةً.

وبجانب الفواكه الممنوعة على المرضعة، فهناك قائمة الأطعمة التي يجب على الحامل تجنبها أثناء الحمل، وقد يكون هذا هو السبب في أن بعض الناس يعتقدون أنه يجب عليهم أيضًا اتباع نظام غذائي مقيد عند الرضاعة الطبيعية.

 

الفواكه الممنوعة على المرضعة 


في الواقع ، لا توجد قائمة بالأطعمة  أو الفواكه الممنوعة على المرضعة، والتي يجب تجنبها تمامًا. بدلاً من ذلك ، يجب أن يأكلوا طعامًا صحيًا وأن ينتبهوا لإشارات أجسامهم؛ حيث يأتي حليب الثدي يكون غني بالعناصر الغذائية التي تنتقل إلى الدم.

وهناك العديد من المكونات التي يحتمل أن تكون خطرة والتي يمكن أن تعبر المشيمة أثناء الحمل لتصل إلى الطفل الذي يرضع، وتتضمن بعض النصائح التي يمكن أن تدعم الأكل الصحي ما يلي:
1- الحد من استهلاك المأكولات البحرية التي قد تحتوي على الزئبق.
2- الانتباه إلى كيفية تأثير الكافيين على الطفل، فعندما تشرب الأم  القهوة فإن الكافيين يصل إلى الطفل عن طريق حليب الثدي، وقد يحصل الطفل على جرعة صغيرة جدًا من الكافيين في حليب الثدي ، ولكن هذا قد يكون كافيًا للتأثير على نومه.
3- مراقبة كيفية تفاعل الطفل مع النظام الغذائي، وإجراء التغييرات وفقًا لاحتياجات كل من الطفل والأم.
ويحذر بعض الخبراء من استهلاك الأطعمة التي تسبب في الغازات، والأطعمة الحارة أو ذات النكهة القوية التي يمكن ان تصل للطفل مع الحليب، ولا يمكن استهلاك المشروبات الكحولية مع الرضاعة الطبيعية.

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