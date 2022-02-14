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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أبرز 5 سيارات هاتشباك في مصر 2022.. المرسيدس تاكسي المحروسة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

إنتاج سيارة السباق التاريخية Ford GT في ديسمبر 2022.. صور

يصادف عام 2022 نهاية الجيل الحالي من إنتاج سيارة Ford GT حيث كانت هذه السيارة الخارقة التي ولدت من أجل حلبات السباق نتاج عقود من التراث في المرحلة الدولية لسباقات التحمل، مثل سيارة GT40 الأصلية. 

 

لكزس LX 600 F موديل 2022 تخضع لاختبار الداينو .. فيديو

عرضت لكزس سيارة LX الجديدة كليًا قبل بضعة أشهر لتقدم فصلًا جديدًا في قصة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، وتبنى محرك 2022 LX تقليص حجم المحرك عن طريق التخلص من محرك V8 سعة 5.7 لتر الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي لمحرك V6سعة 3.5 لتر مزدوج التوربو، على الرغم من ذلك توفر الأسطوانات الست المعززة مزيدًا من القوة وعزم الدوران أكثر من ذي قبل.

 

مواصفات وأسعار جيتور X95 موديل 2022 .. صور

تقدم شركة جيتور نسختها X95 موديل 2022 عبر فئتين، الأولى FULL OPTION والثانية كاملة التجهيزات HIGHLINE، وتعد هذه النسخة واحدة من الإصدارات المطروحة داخل السوق المصري من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تضم باقة من التقنيات باختلاف الفئات المقدمة.

 

المرسيدس تاكسي المحروسة .. حكاية السيارات الأجرة في مصر | صور

 

"من الأوبرا لباب الحديد 8 قروش .. من الأوبرا للعباسية 12 قرشا .. من الأوبرا للهرم 45  قرشا".. بالطبع مجرد أن رأت عيناك هذه الأرقام الخيالية أردت التوجه على الفور إلى هذا الميدان العتيق المتواجد بوسط المحروسة والمسمى بميدان الأوبرا، حتى تتأكد من حقيقة هذه الأسعار وما هي حكايتها، ولكن تمهل عزيزي فتلك كانت التعريفة التي حددتها بلدية المحروسة وهي الجهة الرسمية المنوطة بذلك الأمر في عشرينيات القرن الماضي.

 

بعد طرح هيونداي i10 الجديدة.. 5 سيارات هاتشباك في مصر 2022 |صور

تعد فئة الهاتشباك واحدة من أبرز الإصدارات داخل الأسواق العالمية والمصرية، نسبة للعديد من المقومات مثل سهولة الاصطفاف، وقدراتها في التغلب على بعض المشكلات المرورية، ويضم السوق المحلي باقة متنوعة من تلك الطرازات، بينما تعزز شركة هيونداي الكورية الجنوبية من تواجدها عبر نسختها الشهيرة i10، والتي من المنتظر عودتها إلى السوق المصري قريبًا.

 

أبرز 5 سيارات بالسوق التونسي موديل 2022 .. صور

يضم السوق التونسي العديد من موديلات 2022، التي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك، وسيارات الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، التي تتميز بمساحتها الرحبة مع الطابع العائلي، إلى جانب الاطلالة الخارجية، والتجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

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