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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-2-2022، في مصر ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف عام 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 جنيها : 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

أسعار الذهب 

وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 :813  جنيها اليوم الإثنين 14-2-2022  بينما سجل سعر جرام الذهب  عيار21 :793  جنيه الأسبوع الماضي و 787 جنيه الأسبوع قبل الماضي ،  و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021 ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021 أي ارتفع مقارنة بهذه التوقيت 63 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

 

الذهب


أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 813 جنيها للجرام بدون مصنعية.

اسعار الذهب 

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 929 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 852 جنيها

مشغولات ذهبية 

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 813 جنيها

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سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18  : 697 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 28,896 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6504 جنيها

الذهب 

سعر كيلو الذهب 

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 929143 جنيها

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

وفي سياق متصل كشف ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

وقال "فرج"، خلال تصريحات تليفزيونية إن حالة الاحتقان الشديدة والترقب لحدوث حرب مع أوكرنيا أثر ذلك على أسعار الذهب.

وأضاف  أن هناك توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة"، متابعا: “أسعار الذهب في مصر ارتفعت 15 جنيها خلال 24 ساعة، ومن المتوقع أن يتخطى الذهب عالميا حاجز الـ 1900 دولارا للأوقية و لا يوجد سقف ارتفاعات لأسعار الذهب”.

ونصح المواطنين بشراء الذهب ومن المتوقع حدوث زيادات قوية خلال الأيام المقبلة.

الذهب 
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