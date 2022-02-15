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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة| اتحاد الكرة يبحث طلبات كيروش في المونديال.. سبب تأجيل إعلان تجديد التعاقد مع موسيماني.. فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك

نشرة الرياضة
نشرة الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، نعرضها لكم فيما يلي:
 

هاني وعبد القادر يقتربان من معسكر منتخب مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة  أن محمد شوقي المدرب المساعد للمنتخب مصر الأول حرص على التواصل مع  أحمد عبدالقادر ومحمد هاني ثنائي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية بعد عودتهما من الإمارات

 

اجتماع في اتحاد الكرة لمعرفة طلبات كيروش من أجل التأهل للمونديال

أكد الإعلامي محمد شبانة  أن اتحاد الكرة يعقد اجتماعا عاصفا ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات الساخنة على رأسها مناقشة تقرير البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر .

 

ناصر النني: كل مدربي آرسنال يعشقون نجلي ولا أحد يشعر به.. فيديو

قال ناصر النني، والد محمد النني نجم فريق آرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، إن نجله يسير بخطى جيدة في مشواره الاحترافي والأندية التي لعب بها ولا يشعر به أحدًا، متعجبًا من الانتقادات التي وجهت له مؤخرًا.

 


فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق يقترب من العودة للقلعة البيضاء خلال الموسم القادم.


 

عواد يرفض الجلوس بديلا لأبو جبل ويهدد بالرحيل عن الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة  أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك اجتمع مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأبلغه برفضه الجلوس على دكة البدلاء في الفترة المقبلة.

 

الزمالك يمنح المثلوثي فرصة أخيرة قبل الاستغناء عنه

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مسئولي نادي الزمالك قرروا منح  التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق فرصة أخيرة حتى نهاية الموسم الجاري قبل إصدار قرار بالاستغناء عنه.

 

بعد هجوم الجماهير .. ميدو: أتمنى التوفيق للأهلي أمام الهلال السوداني

رد الإعلامي أحمد حسام ميدو على هجوم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبته لمدرب الهلال السوداني جواو موتا بشكل يتضمن الدعابة، الفوز على الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

 

بيراميدز يغري طارق حامد بـ20 مليون سنويا.. ومهلة أسبوع للرد

أكد الإعلامي محمد شبانة  أن إدارة نادي بيراميدز فتحت خط مفاوضات قوي مع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك لضمه بداية من الموسم المقبل وسط إنتهاء عقده مع الفريق.

 

المدرب العام كلمة السر في تأجيل إعلان تجديد موسيماني مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن مسئولي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اقتربوا  من حسم تجديد ملف الجنوب افريقي  بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بعد حصوله على برونزية مونديال الأندية بالإمارات.

اتحاد الكرة فرجاني ساسي الزمالك الأهلى نادي بيراميدز

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