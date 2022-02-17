نشرة المرأة..نصائح لـ الحامل للحفاظ على صحة الفم.. وأفضل فيتامينات لتقوية الذاكرة

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها في التقرير التالي :

نصائح للحامل للحفاظ على صحة الفم .. يقع على الحامل العديد من المسئوليات، والطريقة التي تعتني بها بأسنانك ليست استثناءً، فبالنسبة لمعظم النساء، تعتبر زيارات الأسنان الروتينية آمنة أثناء الحمل ، لكن دعي طبيب الأسنان الخاص بك يعرف الشهر الذي تكونين فيه عندما تحددين موعدك، إذا كان حملك شديد الخطورة أو كان لديك حالة طبية أخرى، فقد يوصي طبيب الأسنان وطبيبك بتأجيل العلاج، تأكدي من إخبار طبيب أسنانك إذا كان هناك أي تغيير في الأدوية التي تتناولينها أو إذا تلقيتِ أي نصيحة خاصة من طبيبك.

إذا كنت تبحثين عن فيتامينات وأحماض دهنية تعمل على إبطاء أو منع فقدان الذاكرة فيمكنك الاعتماد على الفيتامينات مثل فيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ه.

إليك فوائد كل منها الصحية وفقا لموقع "healthline"فيتامينات تقوية الذاكرة .

تطويل الرموش،تعتبر الرموش تاج العين وسر جمالها وجاذبيتها ، رمش الإنسان له وظيفة واقية لحفظ العين، يحتوي الغطاء السفلي عادةً على ما بين 75 إلى 80 جلدة في أربعة صفوف ، بينما يحتوي الغطاء العلوي على ما بين 90 إلى 160 جلدة في خمسة أو ستة صفوف الرموش نفسها تتصل بالأوعية الدموية ولها دورة حياة تتراوح بين 4 و 11 شهرًا يمكن أن تنمو الرموش الصحية إلى حوالي 12 ملم ولها انحناء طفيف.

يعاني الأشخاص من أنواع مختلفة من الصداع ، وتختلف أسبابه وأعراضه من شخص لآخر، الصداع الأساسي (لا ينتج عن شيء آخر) أو ثانوي (أحد أعراض الإصابة، الأدوية، المرض، التهاب الجيوب الأنفية، انسحاب الكافيين، إلخ).

في حالة الصداع الأولي أو الثانوي، يمكن أن تؤثر الأطعمة والمشروبات على حدوث الصداع وشدة الصداع وطول الفترة الزمنية التي يستمر فيها الصداع، ومعظم حالات الصداع لا تستمر لفترة طويلة ويمكن التحكم فيها، مثل صداع التوتر أو الصداع الناتج عن الإجهاد أو قلة النوم، يمكن أن تكون أنواعا أخرى، مثل الصداع النصفي، تستمر لأيام أو أسابيع.