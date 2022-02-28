أخبار التعليم.. ندوة بألسن عين شمس بعنوان مستقبل الترجمة في عصر التطورات وزراعة القاهرة تعلن موعد التدريبات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى

ندوة بألسن عين شمس بعنوان مستقبل الترجمة في عصر التطورات ..الاحد

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن بجامعة عين شمس، ندوة علمية بعنوان "مستقبل الترجمة في عصر التطورات التكنولوجية غير المسبوقة"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور .أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

اليوم.. زيارة جامعة عين شمس لمعرض ديارنا للحرف اليدوية بشعار "مصر بتتكلم حرفي"

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، اليوم الاثنين، زيارة لمعرض ديارنا للحرف اليدوية تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي ".

زراعة القاهرة تعلن موعد التدريبات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن موعد بدأ التدريب الخاص بالبرامج خلال الفصل الدراسى الثانى .

اليوم … جامعة حلوان تتابع دورات التعليم المدني

تنظم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني)، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة.

خلال دقائق ........ اقتران القمر مع كوكب عطارد

تتزين سماء مصر يوم الإثنين 28 فبراير بـ اقتران القمر مع كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

الفرصة الأخيرة للتقديم ببرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون.. اليوم

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا انه سيتم اعتباراً من اليوم فتح باب التقدم لبرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون في المركز الدولي لأبحاث ضوء السنكروترون، وعلي جميع المهتمين من شباب الباحثين ومجتمع البحث العلمي المصري في موعد اقصاه 28 فبراير 2022.