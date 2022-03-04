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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. توفير 3 منح ماجستير دراسية في موسكو وبرنامج تدريبي حول تنظيم المؤتمرات العلمية بجامعة حلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

السبت .. فتح باب القبول ببرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة
أعلن  مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد ، لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2022 اعتبارًا من السبت الموافق 5/3/2022 للحصول على البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها و الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

 

مشاركة مصرية بمؤتمر ومسابقة مهارات التعليم الفني في أفريقيا
يشارك الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم السابق للتعليم الفني والاستاذ بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم الفني المنعقد على هامش المسابقة العالمية للمهارات World Skills Africa نسخة افريقيا والتي تستضيفها دولة ناميبيا في جنوب غرب افريقيا.

 

التعليم العالي تعلن عن توفير 3 منح ماجستير دراسية في موسكو .. تفاصيل
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت المكتب الثقافى المصـرى بموسكو بأن هيئة Ros atom الحكومية تعلن عن المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدراسات العليا فى البرامج التعليمية المشتركة لتأهيل الكوادر المصـرية للعمل فى مشروع المحطة النووية ” الضبعة”.

 

آداب عين شمس تقدم ورشة العمل التأهيلية للراغبين في الالتحاق بالملتقى التوظيفي..٩مارس
تستعد جامعة عين شمس للملتقى التوظيفي المقرر إطلاقه في ١٩ مارس ٢٠٢٢ ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وانطلاقا من دورها في دعم ومساندة أبنائها الطلاب للحصول على فرص عمل وخلق مجالات متنوعة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل.

 

٧ مارس … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول تنظيم المؤتمرات العلمية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

 

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