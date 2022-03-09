نصائح مهمة للعودة إلى الوزن المثالي بعد الزيادة

قد تكتسب الوزن ، بعد أن نصل إلى وزننا المثالي، وهو ما يصيب أغلبنا بالإحباط الشديد والتوتر من عدم فقدان الوزن مرة أخرى، إلا انه يمكن ببعض النصائح البسيطة ان نسرع في خسارة الوزن التي قد اكتسبنا ، وهو ما سنقوم بتقديمها في السطور التالية.
طرق بسيطة تساعدك على خسارة الوزن المكتسب بسرعة
وقال معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن زيادة الوزن ونقصانه أمر طبيعي وهي عملية نسبية يمكن ضبطها بسهولة؛ لذا لا يجب الإستسلام لزيادة الوزن والمحاولة بإستمرار في الحفاظ على الروتين الصحي .
وتابع القيعي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، انه يمكن بإتباع بعض النصائح ان تساعد في فقدان الوزن المكتسب بعد الوصول إلى الوزن المثالي.
ومن أبرز هذه النصائح ما يلي :
- ضرورة البدأ وعدم التأجيل للإلتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.
- ضرورة عدم التفكير في الوزن الزائد وجلد الذات واللوم طوال الوقت .
- الأبتعاد عن التفكير في المشكلة، وبدأ التفكير في كيفية حلها.
- الأستعانة بخبراء في التغذية والتمرين للمساعدة في تخطي هذه المرحلة بأمان وباسرع وقت.
- الأبتعاد عن أدوية التخسيس والهرمونات لتجنب المشاكل الصحية ولأنها غير مجدية.
- التركيز على تنظيم الطعام والرياضة، والابتعاد عن الخزبعلات والشائعات المنتشرة في المجال مثل: حزام التخسيس واللف التنحيفي .
- الحرص على تجنب التوتر وممارسة تمارين الاسترخاء، مثل: اليوجا والتأمل وتناول المشروبات المهدئة، مثل : الينسون والكاموميل والأبتعاد عن الأشخاص السلبيين ومصادر التوتر.
- الحرص على الحصول على 8 ساعات من النوم المتصل في الليل.
- الحرص على عدم إهمال شرب الماء، والحصول على 8 أكواب من الماء يوميا على الأقل.
- الحرص على مضغ الطعام جيدًا والأكل ببطء، واستخدام أطباق صغيرة وتناول وجبة متكاملة العناصر الغذائية