نصائح مهمة للعودة إلى الوزن المثالي بعد الزيادة

قد تكتسب الوزن ، بعد أن نصل إلى وزننا المثالي، وهو ما يصيب أغلبنا بالإحباط الشديد والتوتر من عدم فقدان الوزن مرة أخرى، إلا انه يمكن ببعض النصائح البسيطة ان نسرع في خسارة الوزن التي قد اكتسبنا ، وهو ما سنقوم بتقديمها في السطور التالية.

طرق بسيطة تساعدك على خسارة الوزن المكتسب بسرعة





وقال معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن زيادة الوزن ونقصانه أمر طبيعي وهي عملية نسبية يمكن ضبطها بسهولة؛ لذا لا يجب الإستسلام لزيادة الوزن والمحاولة بإستمرار في الحفاظ على الروتين الصحي .





وتابع القيعي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، انه يمكن بإتباع بعض النصائح ان تساعد في فقدان الوزن المكتسب بعد الوصول إلى الوزن المثالي.

ومن أبرز هذه النصائح ما يلي :

- ضرورة البدأ وعدم التأجيل للإلتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

- ضرورة عدم التفكير في الوزن الزائد وجلد الذات واللوم طوال الوقت .

- الأبتعاد عن التفكير في المشكلة، وبدأ التفكير في كيفية حلها.

- الأستعانة بخبراء في التغذية والتمرين للمساعدة في تخطي هذه المرحلة بأمان وباسرع وقت.

طرق بسيطة تساعدك على خسارة الوزن المكتسب بسرعة



- الأبتعاد عن أدوية التخسيس والهرمونات لتجنب المشاكل الصحية ولأنها غير مجدية.

- التركيز على تنظيم الطعام والرياضة، والابتعاد عن الخزبعلات والشائعات المنتشرة في المجال مثل: حزام التخسيس واللف التنحيفي .

- الحرص على تجنب التوتر وممارسة تمارين الاسترخاء، مثل: اليوجا والتأمل وتناول المشروبات المهدئة، مثل : الينسون والكاموميل والأبتعاد عن الأشخاص السلبيين ومصادر التوتر.

- الحرص على الحصول على 8 ساعات من النوم المتصل في الليل.

- الحرص على عدم إهمال شرب الماء، والحصول على 8 أكواب من الماء يوميا على الأقل.

- الحرص على مضغ الطعام جيدًا والأكل ببطء، واستخدام أطباق صغيرة وتناول وجبة متكاملة العناصر الغذائية