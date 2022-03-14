صيدلة حلوان تعقد ويبنار دولي حول اتخاذ القرار العلاجي.. اليوم

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إن الكلية تحرص على استقدام كبار العلماء في المجالات البحثية التي تخدم البحث العلمي في مجال الصيدلة والطب لعرض أحدث أبحاثهم ما يتيح لباحثينا الفرصة في التعرف علي أحدث الأبحاث وتكوين شراكات دولية جديدة مع علماء متميزين.

وصرح الدكتور سرور، أن الكلية تعمل على إتاحة الفرصة لكل الباحثين في كل الجامعات والمراكز البحثية بمصر وكذلك الباحثين في الخارج للمشاركة والاستفادة من هذه اللقاءات العلمية المتميزة.

وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إلى أن الكلية ستعقد ويبنار دولي في الرابع عشر من مارس القادم ويتناول اللقاء القادم كيفية تدريس اتخاذ القرار العلاجي في كليات الصيدلة.

جدير بالذكر، أنه قد استقبل مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء بكلية الصيدلة جامعة حلوان مؤخرا جهاز معايرة الحرارة وقياس السعرات (Isothermal Calorimeter)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة والمدير المؤسس لمركز التميز العلمي "حلوان" لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء.

وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية، أن جامعة حلوان تقدم كل الدعم للباحثين بالجامعة لدفع عجلة البحث العلمي بالجامعة قدما وتحسين جودة المخرجات البحثية بالجامعة، مضيفة أن أهمية الجهاز تبرز من خلال كونه لا يوجد مثيل له سوى في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا (KAUST) بالسعودية في الدول العربية ودولة جنوب أفريقيا في القارة الأفريقية.

واستضافت كلية الصيدلة جامعة حلوان، الدكتور بيتر جيمسون من السويد لمدة أسبوع لعقد ورشة عمل تدريبية للباحثين بالكلية للتعرف علي إمكانيات الجهاز والتدريب على تشغيله وتحليل نتائجه.



الجدير بالذكر، أن مركز التميز العلمي "حلوان" لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء هو أحد مراكز التميز العلمي التي تمولها هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.